Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО: появилась реакция Альянса

Североатлантический Альянс признает стремление Украины к членству в НАТО и призывает украинскую власть продолжить воплощение важных реформ.

7 февраля Верховная Рада окончательно закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Для этого требовалось конституционное большинство голосов, "за" проголосовали 334 депутата.

Официальный представитель НАТО поздравил Украину и отметил солидарность Альянса с Киевом, передает УНИАН.

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Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу, и солидарность НАТО с Украиной является незыблемой. Мы приветствуем достигнутый прогресс в воплощении реформ и поощряем Украину продолжать реформы. Это имеет решающее значение для процветания и мира в Украине, и для стабильности на всем евроатлантическом пространстве,

– подчеркнул он.

Кроме представителей НАТО это решение приветствовали зарубежные дипломаты и ведомства.

"Соединенные Штаты и впредь будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО и надеются однажды приветствовать Украину в Альянсе", – подчеркнули в посольстве США в Украине.

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Это решение воплощает будущее направление Украины, за которое стояли люди на Майдане. Мы неуклонно помогаем Украине необратимо идти евроатлантическим путем,

– подчеркнул дипломат.

Great news. Verkhovna Rada voted for Constitutional amendments anchoring Ukraine's integration in #EU & @NATO, a decision which embodies future direction people in Maidan were standing for. We stand firm in assisting #Ukraine to stay on Euroatlantic path irreversibly @MFA_Ukraine https://t.co/mETbhNRkkp — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 7 лютого 2019 р.

Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО?

Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат шагов для вступления в Альянс или союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. Поэтому – любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.