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      Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО: появилась реакция Альянса

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      В НАТО отреагировали на закрепление курса Украины на вступление в ЕС и НАТО
      В НАТО отреагировали на закрепление курса Украины на вступление в ЕС и НАТО / Фото из открытых источников

      Североатлантический Альянс признает стремление Украины к членству в НАТО и призывает украинскую власть продолжить воплощение важных реформ.

      7 февраля Верховная Рада окончательно закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Для этого требовалось конституционное большинство голосов, "за" проголосовали 334 депутата.

      Официальный представитель НАТО поздравил Украину и отметил солидарность Альянса с Киевом, передает УНИАН.

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      Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу, и солидарность НАТО с Украиной является незыблемой. Мы приветствуем достигнутый прогресс в воплощении реформ и поощряем Украину продолжать реформы. Это имеет решающее значение для процветания и мира в Украине, и для стабильности на всем евроатлантическом пространстве,
      – подчеркнул он.

      Кроме представителей НАТО это решение приветствовали зарубежные дипломаты и ведомства.

      "Соединенные Штаты и впредь будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО и надеются однажды приветствовать Украину в Альянсе", – подчеркнули в посольстве США в Украине.

      Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал "отличной новостью" закрепление изменений в Конституцию о стратегическом курсе на ЕС и НАТО

      Это решение воплощает будущее направление Украины, за которое стояли люди на Майдане. Мы неуклонно помогаем Украине необратимо идти евроатлантическим путем,
      – подчеркнул дипломат.

       

      Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО?
      Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат шагов для вступления в Альянс или союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. Поэтому – любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

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      Теги: Новости политики Литва Новости США Конституция Законодательство Новости Украины Евросоюз НАТО
      Источник: 24 Канал
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