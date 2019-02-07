Курс України на вступ до ЄС і НАТО: з'явилась реакція Альянсу
Північноатлантичний Альянс визнає прагнення України до членства у НАТО і закликає українську владу продовжити втілення важливих реформ.
7 лютого Верховна Рада остаточно закріпила у Конституції курс України в ЄС і НАТО. Для цього була потрібна конституційна більшість голосів, "за" проголосували 334 депутати.
Офіційний представник НАТО привітав Україну та відзначив солідарність Альянсу з Києвом, передає УНІАН.
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Ми визнаємо прагнення України приєднатися до Альянсу, і солідарність НАТО з Україною є непорушною. Ми вітаємо здобутий прогрес у втіленні реформ і заохочуємо Україну продовжувати реформи. Це має вирішальне значення для процвітання та миру в Україні і для стабільності на всьому євроатлантичному просторі,
– наголосив він.
Окрім представників НАТО, це рішення привітали закордонні дипломати та відомства.
"Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть прагнення України вступити в НАТО і сподіваються одного дня вітати Україну в Альянсі", – наголосили у посольстві США в Україні.
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Це рішення втілює майбутнє спрямування України, за яке стояли люди на Майдані. Ми несхитно допомагаємо Україні незворотно йти євроатлантичним шляхом,
– наголосив дипломат.
Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО? Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому – будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.