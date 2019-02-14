Корабли НАТО через несколько дней войдут в Черное море, – Столтенберг

Группа кораблей Североатлантического альянса через несколько дней войдет в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составной наращивания присутствия сил НАТО в регионе.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров обороны стран НАТО отметил, что такое решение поддержали министры обороны стран-членов НАТО, передает Укринформ.

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Мы сейчас смотрим на то, каким образом мы можем увеличить наше присутствие в Черном море. Через несколько дней корабли НАТО войдут в Черное море для участия в учениях. Поэтому мы существенно повысили наше присутствие. Это важно, чтобы поддержать Украину и региональную безопасность,

– отметил Столтенберг.

Во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком члены НАТО обсудили сложную ситуацию, которая сложилась в Украине. Особое внимание они уделили конфликту в Азовском море.

"Союзники выразили мощную поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности и призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые были захвачены в ноябре. Союзники призвали Украину двигаться дальше по пути реформ, включая имплементацию рекомендаций Венецианской комиссии к закону об образовании", – подчеркнул он.

В Альянсе отметили, что агрессия России против Украины неприемлема, как и незаконная аннексия Крыма. Кремль также пытается дестабилизировать Украину через присутствие войск РФ на Донбассе, и незаконный захват украинских кораблей и экипажей.

Что известно о вхождении кораблей НАТО в Черное море?

Страны НАТО значительно активизируют свою работу в Черном море в 2019 году. Почти ежемесячно постоянные группировки кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Там они будут проходить совместные учения с военно-морскими силами Украины. Особое внимание партнеров НАТО будет направлено ​​на помощь Военно-морским силам и Воздушным силам Украины.