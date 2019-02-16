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      Они решили устроить скандал: Лавров нагло обвинил Украину в "керченских провокациях"

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      Лавров дерзко обвинил Украину в "керченских провокациях"
      Лавров дерзко обвинил Украину в "керченских провокациях" / Фото из открытых источников

      Глава МИД России Сергей Лавров использовал площадку Мюнхенской конференции по вопросам безопасности для того, чтобы снова обвинить Украину в "провокациях" возле Керченского пролива.

      Он указал, что "инцидент с украинскими военными кораблями – это была провокация", пишет "Европейская правда".

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      Лавров сказал, что в сентябре 2018 года два "гражданские украинские суда" прошли через Керченский пролив в Азовское море "без проблем, потому что они выполняли инструкции по безопасности".

      Но в ноябре они решили устроить скандал, и они его устроили,
      – добавил Сергей Лавров.

      Глава МИД России считает, что "Порошенко провокация была необходима для своих собственных целей, чтобы запустить свою собственную президентскую кампанию должным образом". Однако он добавил, что Россия не имеет ничего против европейских региональных иницатив. РФ призывает Брюссель "уважать" региональные инициативы, действующие в Черноморском регионе.

      Президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Азовское море. В то же время Россия не видит возможности для участия Украины в любых форматах по Керченскому проливу.

      К слову, группа кораблей Североатлантического альянса через несколько дней войдет в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составной наращивания присутствия сил НАТО в регионе.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

      Как сообщает в The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.

      blog_ava
      Я на стороне Порошенко, но Россия останется нашим партнером, – Меркель
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Петр Порошенко Конфликт в Азовском море Сергей Лавров
      Источник: 24 Канал
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