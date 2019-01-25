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      "Контрольный в Россию": ПАСЕ проголосовала за еще один документ в отношении Украины

      96 Читати новину українською
      Парламентская ассамблея Совета Европы
      Парламентская ассамблея Совета Европы / Фото из открытых источников

      Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета Ассамблеи, в котором осудил отсутствие прогресса в вопросе освобождения незаконно удерживаемых в России украинцев.

      Об этом на своей Facebook-странице написал руководитель украинской делегации Владимир Арьев.

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      Вечером ПАСЕ сделала контрольный в Россию: проголосовала еще за один доклад – годовой отчет мониторингового комитета. Требования: выполнить все резолюции Ассамблеи относительно военной агрессии против Украины, повтор требования освободить захваченные в Керченском проливе корабли и экипаж и прекратить препятствовать свободному судоходству,
      – говорится в сообщении.

      Так, ПАСЕ осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения украинцев, незаконно аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и выразила в этом контексте мощную поддержку территориальной целостности Украины.

      "Я не помню, чтобы на ту же тему ПАСЕ одинаково высказывалась дважды в течение части сессии. А тут дважды за день! Итак, отработали хорошо. Даже российскую провокаторшу подсылали для подчеркивания важности событий. Теперь можно и домой", – добавил Арьев.

      24 канал писал, что Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

      Что думают о России в ПАСЕ?
      Парламентская ассамблея Совета Европы – международная организация, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Один из наибольших успехов Совета – Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционным правил относительно России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Поэтому Россия не смогла восстановить своего участия в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы за неуплату взносов. Зато в РФ считают, что у организации нет будущего без России.

      Еще 24 апреля 2018 роуц ПАСЕ своим решением признала, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ. В том же году 28 июня ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования по освобождению украинцев из российских тюрем.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия ПАСЕ Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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