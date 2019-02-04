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      Россия хочет экономически высушить Азовское море, – депутат Бундестага

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      Немецкий депутат посетил Мариуполь и убедился в российской блокаде Азова
      Немецкий депутат посетил Мариуполь и убедился в российской блокаде Азова / фото из соцсетей

      Немецкие политики хотят помочь обеспечить в Керченском проливе и в Азовском море свободное судоходство. После обзора ситуации в Мариуполе депутат Бундестага Мануэль Саррацин убежден, что украинские порты оккупанты пытаются "высушить экономически".

      Мариупольский и Бердянский торговые порты являются единственными в Азовском море, которые обеспечивают импорт и экспорт товаров с восточных и юго-восточных регионов Украины. Из-за оккупации Россией Керченского пролива эти морские порты фактически остались изолированными.

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      "Я побывал в Мариуполе, могу сказать, что каждый корабль задерживают на 1 – 3 дня из-за контроля и морских ограничений во время прохождения Керченского пролива", – написал немецкий депутат Саррацин в своем Twitter.

      Известно, что немецкий политик собирается провести в Украине встречи с украинскими политиками, дипломатами и представителями ОБСЕ. Саррацин является экспертом в восточноевропейской политике и 6 февраля будет находиться с рабочим визитом в Украине.

      В Азовском море Россия пытается "экономически высушить" Мариуполь,
      – считает депутат Бундестага.

      В то же время, он отмечает, что власти Мариуполя, директор порта и граждане настроены позитивно.

      "Германия может помочь! Бесплатной навигацией, а также с улучшением инфраструктуры и экологической ситуации", – добавляет Саррацин.

      Добавим, что из-за строительства оккупантами Крымского моста под угрозой оказалось вообще все судоходство. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опоры моста. Создается эффект "расчески" и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть.

      БЛОКАДА АЗОВСКОГО МОРЯ РОССИЕЙ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Мариуполя Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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