Россия хочет экономически высушить Азовское море, – депутат Бундестага
Немецкие политики хотят помочь обеспечить в Керченском проливе и в Азовском море свободное судоходство. После обзора ситуации в Мариуполе депутат Бундестага Мануэль Саррацин убежден, что украинские порты оккупанты пытаются "высушить экономически".
Мариупольский и Бердянский торговые порты являются единственными в Азовском море, которые обеспечивают импорт и экспорт товаров с восточных и юго-восточных регионов Украины. Из-за оккупации Россией Керченского пролива эти морские порты фактически остались изолированными.
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"Я побывал в Мариуполе, могу сказать, что каждый корабль задерживают на 1 – 3 дня из-за контроля и морских ограничений во время прохождения Керченского пролива", – написал немецкий депутат Саррацин в своем Twitter.
Известно, что немецкий политик собирается провести в Украине встречи с украинскими политиками, дипломатами и представителями ОБСЕ. Саррацин является экспертом в восточноевропейской политике и 6 февраля будет находиться с рабочим визитом в Украине.
В Азовском море Россия пытается "экономически высушить" Мариуполь,
– считает депутат Бундестага.
В то же время, он отмечает, что власти Мариуполя, директор порта и граждане настроены позитивно.
"Германия может помочь! Бесплатной навигацией, а также с улучшением инфраструктуры и экологической ситуации", – добавляет Саррацин.
Добавим, что из-за строительства оккупантами Крымского моста под угрозой оказалось вообще все судоходство. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опоры моста. Создается эффект "расчески" и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть.