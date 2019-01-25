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      Чиновники ЕС приедут на украинское Приазовье: что известно о визите

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      На украинское Приазовье приедет делегация из ЕС
      На украинское Приазовье приедет делегация из ЕС / Минобороны Украины

      Делегация Евросоюза посетит украинские города, расположенные неподалеку от Азовского моря, чтобы оценить, насколько пострадал регион от российской агрессии.

      Миссия продлится с 27 января по 2 февраля. За это время группа европейских чиновников должна выяснить, как изменилась экономическая, социальная и политическая ситуация в регионе из-за проверки, которые Кремль ввел в Азовском море.

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      Как пояснили в Представительстве Европейского Союза в Украине, речь идет, прежде всего, о последствиях событий 25 ноября 2018 года в Керченском проливе и Азовском море. Тогда Россия обстреляла украинские суда, а затем и захватила 2 отечественных корабля и взяла в плен 24 наших моряков.

      Что происходит в Азовском море?

      • С начала 2018 года Россия задержала более 200 судов, которые осуществляли переход через Керченский пролив в Азовское море (по оценкам Министерства инфраструктуры, каждый день простоя стоит судовладельцам 15-50 тысяч долларов);
      • 25 ноября 2018 года во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ обстреляли украинские. Из-за этого 6 военных моряков ВМС ВСУ получили ранения. Россия тогда захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Последних арестовали и вывезли на судилище в московские СИЗО;
      • 28 ноября Украина ввела военное положение на 30 дней на территории 10 областей: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Его действие закончилось 26 декабря в 14 часов;
      • 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет;
      • 16 января 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил арест пленным украинским морякам до 24 апреля (из них шестерым, которых ранили 25 ноября, – до 26 апреля). Все захваченные РФ украинские моряки назвали себя военнопленными;
      • 26 января ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

      В какие города приедет делегация? Ряд встреч проведут в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и близлежащих районах. Делегацию высокого уровня возглавят исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майр-Гартинг и руководитель Группы поддержки Украины при Еврокомиссии Петер Вагнер. В составе группы также будут члены других департаментов Еврокомиссии.

      Что делать? Перед визитом на Приазовье делегаты встретятся с представителями власти в Киеве. Дальше будет Азов и встречи с местными депутатами, активистами, бизнесменами. К дискуссиям также хотят привлечь ученых.

      На что повлияет визит должностных лиц из ЕС? По выводам делегатов, Евросоюз может оказать поддержку Приазовью. Имеется в виду развитие уже существующих программ помощи и сотрудничество с европейскими финансовыми институтами.

      Какова роль ЕС в решении конфликта на Азове?
      После ситуации с захватом украинских моряков и судов в Керченском проливе Россией Евросоюз призвал Кремль освободить всех украинских военнопленных, вернуть наши суда и обеспечить свободный проход украинских судов через Керченский пролив. По этому поводу между представителями Украины и ЕС состоялся ряд встреч. В частности, в декабре 2018 года вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина на заседание Совета министров ЕС по иностранным делам. Похожая встреча с аналогичным предметом для дискуссий состоялась и между украинским премьером Владимиром Гройсманом и Могерини 17 декабря 2018 года.
      Евросоюз помогает районам украинского Приазовья через несколько программ – "U-LEAD с Европой" (помощь в реализации децентрализации власти), "Антикоррупционная инициатива ЕС" (борьба с коррупцией на местах), "Инвестиционная платформа соседства" (привлечение инвестиций в регион).

      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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