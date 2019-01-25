Високопосадовці ЄС приїдуть на українське Приазов'я: що відомо про візит

Делегація Євросоюзу відвідає українські міста, розташовані неподалік Азовського моря, аби оцінити, наскільки постраждав регіон від російської агресії.

Місія триватиме з 27 січня по 2 лютого. За цей час група європейських вископосадовців має з'ясувати, як змінилась економічна, соціальна та політична ситуація у регіоні через перевірки, які Кремль запровадив в Азовському морі.

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Як пояснили у Представницві Європейського Союзу в Україні, йдеться, перш за все, про наслідки подій 25 листопада 2018 року у Керченській протоці та Азовському морі. Тоді Росія обстріляла українські судна, а потім і захопила 2 вітчизняні кораблі та взяла у полон 24 наших моряків.

У які міста приїде делегація? Низку зустрічей проведуть у Маріуполі, Бердянську, Мелітополі та навколишніх районах. Делегацію високого рівня очолять виконавчий директор з питань Європи та Центральної Азії в Європейській службі зовнішньої дії Томас Майр-Гартінг і керівник Групи підтримки України при Єврокомісії Петер Ваґнер. У складі групи також будуть члени інших департаментів Єврокомісії.

Що робитимуть? Перед візитом на Приазов'я делегати зустрінуться із представниками влади у Києві. Далі буде Азов і зустрічі з місцевими депутатами, активістами, бізнесменами. До дискусій також хочуть залучити науковців.

На що вплине візит посадовців з ЄС? За висновками делегатів, Євросоюз може надати підтримку Приазов’ю. Мається на увазі розвиток вже існуючих програм допомоги та співпраця з європейськими фінансовими інституціями.

Яка роль ЄС у вирішенні конфлікту на Азові? Після ситуації із захопленням українських моряків та суден у Керченській протоці Росією Євросоюз закликав Кремль звільнити всіх українських військовополонених, повернути наші судна та забезпечити вільний прохід українських суден через Керченську протоку. З цього приводу між представниками України та ЄС відбулась низка зустрічей. Зокрема, у грудні 2018 року віце-президентка Єврокомісії Федеріка Могріні запросила міністра закордонних справ України Павла Клімкіна на засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Схожа зустріч з аналогічним предметом для дискусій відбулась і між українським прем'єром Володимиром Гройсманом та Могеріні 17 грудня 2018 року.



Євросоюз допомагає районам українського Приазов'я через кілька програм – "U-LEAD з Європою" (допомога в реалізації децентралізації влади), "Антикорупційна ініціатива ЄС" (боротьба з корупцією на місцях), "Інвестиційна платформа сусідства" (залучення інвестицій до регіону).