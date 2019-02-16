"Это еще не конец": Климкин сказал, когда России ждать персональных санкций от ЕС

На заседании министров иностранных дел ЕС 18 февраля будет принято решение о введении персональных санкций в отношении России за агрессию в районе Керченского пролива.

Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, пишет "Интерфакс-Украина".

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Павел Климкин не исключил, что впоследствии Евросоюз вернется и к вопросу экономических санкций.

Я очень надеюсь, что санкции, которые будут в понедельник – это еще не конец... В ЕС уже есть предложения, вы, наверное, слышали об идее о недопуске российских кораблей в порты, но есть и креативные идеи,

– отметил он.

Глава МИД Украины сказал, что в отношении России вскоре ожидаются санкции и со стороны США. Климкин добавил, что на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС "будет рассмотрен и вопрос поддержки Донбасса – инфраструктурными и инвестиционными проектами".

По словам министра, именно помощь Украине ЕС планирует сделать главным ответом на "Азовская кризис".

В то же время, глава МИД России Сергей Лавров использовал площадку Мюнхенской конференции по вопросам безопасности для того, чтобы снова обвинить Украину в "провокациях" у Керченского пролива.

Что произошло в Керченском проливе?​

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.



Как сообщает в The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.