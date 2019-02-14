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      Санкції Заходу проти Росії через Азов будуть символічними, – дипломат

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      США і ЄС обговорюють можливість санкцій через агресію Росії в Азовському морі
      США і ЄС обговорюють можливість санкцій через агресію Росії в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      З гуманітарної точки зору є підстави для введення санкцій проти Росії, оскільки вимоги Заходу у зв’язку із ситуацією в Керченській протоці Москва не виконала. Але ці санкції будуть символічними, як і все, що робить ЄС щодо стримування російської агресії.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      США і ЄС неодноразово закликали Росію звільнити захоплених українських моряків і кораблі, а також розблокувати прохід кораблів Керченською протокою, які йдуть з чи до наших портів. Тому Захід може ввести санкції проти Росії. Але, швидше за все, це буде список із кількох прізвищ. Тих, хто безпосередньо віддавав наказ стріляти, і виконавців,
      – вважає Олександр Хара.

      За його словами, в ЄС є друзі Путіна, які хочуть торгувати з Росією. Але є дисципліна, тому ЄС готовий в якості компромісу ухвалити таке рішення, яке б не зашкодило їхнім економічним і політичним інтересам.

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      При цьому дипломат зауважує: США і ЄС не введуть такі більш болючі санкції, як заборона на вхід в європейські порти російським суднам. Хоча, на думку Хари, ця ідея неправильна, бо в Росії не так багато флоту, і такі судна заходять в порти ЄС під прапорами інших країн. Більш дієвим було б заборонити вхід в європейські порти суднам, що були в чорноморських та азовських портах на території РФ. Це підпадає під кримські санкції. До того ж пов’язано і з Сирією. Бо з Криму йде постачання зброї Росією режиму Башара Асада.

      Що сталося в Керченській протоці? 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

      Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців. Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Володимир Путін Санкції Конфлікт в Азовському морі Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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