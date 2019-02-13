Блокада Керченської протоки: Литва жорстко розкритикувала дії РФ

Економічна ситуація у східній Україні наразі дуже складна. Блокада Росією Керченської протоки ще більше погіршує її, і це негативно впливає на гуманітарну ситуацію у регіоні загалом.

Про це заявив заступник постійного представника Литви при ООН Рідас Петкус під час засідання щодо Плану гуманітарної допомоги ООН в Україні на 2019 рік, передає Укрінформ.

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Я хотів би додати один елемент, який досі не згадали. Додаткове ускладнення для територій східної України створює нинішня блокада Керченської протоки. Вона завдає подальшої шкоди економічній ситуації, яка тісно пов’язана із координацією розвитку, гуманітарною допомогою,

– наголосив Петкус.

Тому блокування Росією суден в Керченській протоці лише погіршує економічну ситуацію на Донбасі.

Литовці та литовський уряд сприймають близько до серця кризу в Україні. Вільнюс надає значну частину гуманітарної допомоги Україні.

Як РФ блокує Керченську протоку? Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

Як блокування Керченської протоки позначилося на українських портах? Порти Маріуполя та Бердянська несуть великі збитки через блокаду руху суден через Керченську протоку. У зв'язку з цим обидва порти змушені перейти на 4-денний робочий тиждень та скоротити штат працівників. Загалом через агресію РФ та блокування судноплавства морська галузь України втратила близько 10 мільярдів гривень.

Як Україна буде реагувати на агресію РФ на Азові? Україна разом зі своїми партнерами по антиросійській коаліції готує Азовський пакет санкцій, який став наслідком агресії Кремля у Азовському морі. Наразі є певні зрушення, адже час затримки суден зменшився з кількох днів до приблизно 15 годин. Проте ухвалення цих обмежень жорстко вдарить по Росії та поставить її на місце.

Також, українська сторона поступово посилює свої морські підрозділи та працює над створенням флоту в Азовському та Чорному морях. Держприкордонслужба привела кораблі у повну бойову готовність після нападу РФ у листопаді, планує закупити 22 французьких патрульних кораблів та створити потужну групу суден, аби протистояти військовій агресії РФ у морі.

Що сталося в Азовському морі? Між Україною та Росією загострився конфлікт 25 листопада, коли був захоплений рейдовий буксир та два катери ВМС України в районі Керченської протоки. Внаслідок цього були взяті в полон 24 українських моряки, кілька з яких дістали поранення під час обстрілу. Їх згодом арештували та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.



Росія ж стверджує, що українськи військові кораблі нібито неправомірно зайшли в закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.