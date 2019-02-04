Агресія Росії в Чорному й Азовському морях: як Україна зміцнює свої позиції

Україна поступово посилює свої морські підрозділи в Азовському та Чорному морях через агресію Росії в Керченській протоці. Наразі Держприкордонслужба планує закупити 22 французьких патрульних кораблів та створити потужну групу суден, які зможуть протистояти військовій агресії РФ у морі.

Після відкритого нападу Росії на українські кораблі та моряків поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року Україна привела свої кораблі у повну бойову готовність, розповів голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник Петро Цигикал в інтерв'ю "5 каналу". Усі вони досі перебувають на позиціях і проходять відповідні тренування у морях.

Читайте також: Україна має бути готовою до нової атаки Росії в Азовському морі, – екс-посол США

ДПСУ зараз відстежує та документує незаконну діяльність РФ в акваторії Чорного та Азовського морів. Проте, у разі військової агресії Кремля, моська охорона Держприкордонслужби не зможе дати відсіч ворогу самостійно. Тому, прикордонники працюють спільно зі штабом ООС.

У 2018 році ДПСУ закупила на службу катери проекту UMC-1000 з покращеними ходовими характеристиками, провела ремонт корабля "Донбас" та кількох інших кораблів і катерів.

Але це лише початок. Наше завдання – створити в Азовському та Чорному морях потужне і мобільне угрупування прикордонних кораблів і катерів, які б могли оперативно та ефективно виконувати як правоохоронні функції, так і протидіяти військовим загрозам на початковому етапі збройного конфлікту,

– наголосив Цикигал.

Зокрема, українська сторона веде переговори з французькими колегами про закупівлю 22 сучасних патрульних кораблів. Вони допоможуть повністю прикрити лінію морського кордону України і забезпечити надійний його захист.

"Ще один важливий елемент – система контролю за надводною обстановкою. Наразі на узбережжі Азовського моря вже зведено п'ять веж, які впродовж року будуть оснащені сучасними засобами візуального та радіотехнічного контролю. Ці об’єкти допоможуть повністю контролювати лінію морського кордону", – додав очільник ДПСУ.

Яку програму Україна планує реалізовувати для захисту в морях? Численні провокації Росії в Азовському і Чорному морях змушують Україну працювати над створенням свого флоту. Проте, Україна не може дозволити собі утримувати потужний військовий флот, а буде реалізовувати програму створення "москітного" флоту. Найбільша ставка буде на використання артилерійських катерів.

Що трапилось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.