Блокада Керченского пролива: Литва жестко раскритиковала действия РФ

Экономическая ситуация в восточной Украине сейчас очень сложная. Блокада Россией Керченского пролива еще больше ухудшает ее, и это негативно влияет на гуманитарную ситуацию в регионе в целом.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Литвы при ООН Ридас Петкус во время заседания по обсуждению Плана гуманитарной помощи ООН в Украине на 2019 год, передает Укринформ.

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Я хотел бы добавить один элемент, который до сих пор не вспомнили. Дополнительное осложнение для территорий восточной Украины создает нынешняя блокада Керченского пролива. Она наносит дальнейший ущерб экономической ситуации, которая тесно связана с координацией развития, гуманитарной помощью,

– отметил Петкус.

Поэтому блокирование Россией судов в Керченском проливе только ухудшает экономическую ситуацию на Донбассе.

Литовцы и литовское правительство воспринимают близко к сердцу кризис в Украине. Вильнюс оказывает значительную часть гуманитарной помощи Украине.

Как РФ блокирует Керченский пролив? Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

Как блокирование Керченского пролива сказалось на украинских портах? Порты Мариуполя и Бердянска несут большие убытки из-за блокады движения судов через Керченский пролив. В связи с этим оба порты вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сократить штат сотрудников. В общем из-за агрессии РФ и блокировки судоходства морская отрасль Украины потеряла около 10 миллиардов гривен.

Как Украина будет реагировать на агрессию РФ на Азове? Украина вместе со своими партнерами по антироссийской коалиции готовит Азовский пакет санкций, который стал следствием агрессии Кремля в Азовском море. Сейчас есть определенные сдвиги, ведь время задержки судов уменьшилось с нескольких дней до примерно 15 часов. Однако принятие этих ограничений жестко ударит по России и поставит ее на место.

Также, украинская сторона постепенно усиливает свои морские подразделения и работает над созданием флота в Азовском и Черном морях. Госпогранслужба привела корабли в полную боевую готовность после нападения РФ в ноябре планирует закупить 22 французских патрульных корабля и создать мощную группу судов, чтобы противостоять военной агрессии РФ в море.

Что произошло в Азовском море?Между Украиной и Россией обострился конфликт 25 ноября, когда был захвачен рейдовый буксир и два катера ВМС Украины в районе Керченского пролива. В результате были взяты в плен 24 украинских моряка, некоторые из которых получили ранения во время обстрела. Их впоследствии арестовали и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.



Россия же утверждает, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли в закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.