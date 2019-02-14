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      Санкции Запада против России из-за Азова будут символическими, – дипломат

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      США и ЕС обсуждают возможность санкций из-за агрессии России в Азовском море
      США и ЕС обсуждают возможность санкций из-за агрессии России в Азовском море / Фото из открытых источников

      С гуманитарной точки зрения есть основания для введения санкций против России, поскольку требования Запада в связи с ситуацией в Керченском проливе Москва не выполнила. Но эти санкции будут символическими, как и все, что делает ЕС по сдерживанию российской агрессии.

      Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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      США и ЕС неоднократно призывали Россию освободить захваченных украинских моряков и корабли, а также разблокировать проход кораблей по Керченскому проливу, которые идут из или в наши порты. Поэтому Запад может ввести санкции против России. Но, скорее всего, это будет список из нескольких фамилий. Тех, кто непосредственно отдавал приказ стрелять, и исполнителей,
      – считает Александр Хара.

      По его словам, в ЕС есть друзья Путина, которые хотят торговать с Россией. Но есть дисциплина, поэтому ЕС готов в качестве компромисса принять такое решение, которое бы не повредило их экономическим и политическим интересам.

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      При этом дипломат отмечает: США и ЕС не введут никакие более болезненные санкции, как запрет на вход в европейские порты российским судам. Хотя, по мнению Хары, эта идея неправильная, потому что в России не так много флота, и такие суда заходят в порты ЕС под флагами других стран. Более действенным было бы запретить вход в европейские порты судам, которые были в черноморских и азовских портах на территории РФ. Это подпадает под крымские санкции. К тому же связано и с Сирией. Потому что с Крыма идут поставки оружия Россией режиму Башара Асада.

      Что произошло в Керченском проливе?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив. После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судаи. Поэтому 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, является военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая. А их адвокаты прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не раньше, чем через год.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию в отношении Азова, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

      Как сообщает в The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Владимир Путин Санкции Конфликт в Азовском море Евросоюз
      Источник: 24 канал
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