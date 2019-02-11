Как Европа помогает Путину воплотить планы относительно Украины: объяснение премьера Польши

Целью главы Кремля Владимира Путина является снижение внимания Европы на российско-украинской проблематике. Теперешнее восприятие странами ЕС конфликта между Украиной и Россией дает Кремлю шанс на увеличение влияния.

Европа утомлена конфликтом между Россией и Украиной, сказал премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью Le Figaro.

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Он считает, что этим можно объяснить слабость европейской реакции на недавнее его обострение.

Это именно то, чего хотел бы Владимир Путин: он хочет, чтобы европейские страны снизили российско-украинскую проблематику, отвернулись от нее,

– сказал Моравецкий.

Польский премьер также добавил, что Путин хочет добиться отмены санкций против России при одновременном сохранении статуса-кво в отношении Крыма и Донбасса.

В то же время в Азовском море Россия тестирует терпеливость ЕС. Отсутствие резкого ответа со стороны ЕС также дало старт "Северному потоку-2".

"Однако мягкая, нерешительная реакция Европы на этот инцидент также может быть объяснена началом строительства российского газопровода "Северный поток-2", – сказал он.

Почему возникла эскалация в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



Россия почти год блокирует в Азовском море иностранные суда, которые напрявлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.