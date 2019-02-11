23:25
13 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Как Европа помогает Путину воплотить планы относительно Украины: объяснение премьера Польши

      728 Читати новину українською
      Усталость Европы от Украины – то, чего хочет Путин, – премьер Польши
      Усталость Европы от Украины – то, чего хочет Путин, – премьер Польши / Фото из открытых источников

      Целью главы Кремля Владимира Путина является снижение внимания Европы на российско-украинской проблематике. Теперешнее восприятие странами ЕС конфликта между Украиной и Россией дает Кремлю шанс на увеличение влияния.

      Европа утомлена конфликтом между Россией и Украиной, сказал премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью Le Figaro.

      Читайте также: Россия меняет тактику в отношении Украины, – эксперт

      Он считает, что этим можно объяснить слабость европейской реакции на недавнее его обострение.

      Это именно то, чего хотел бы Владимир Путин: он хочет, чтобы европейские страны снизили российско-украинскую проблематику, отвернулись от нее,
      – сказал Моравецкий.

      Польский премьер также добавил, что Путин хочет добиться отмены санкций против России при одновременном сохранении статуса-кво в отношении Крыма и Донбасса.

      В то же время в Азовском море Россия тестирует терпеливость ЕС. Отсутствие резкого ответа со стороны ЕС также дало старт "Северному потоку-2".

      "Однако мягкая, нерешительная реакция Европы на этот инцидент также может быть объяснена началом строительства российского газопровода "Северный поток-2", – сказал он.

      Почему возникла эскалация в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Россия почти год блокирует в Азовском море иностранные суда, которые напрявлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      blog_ava
      Поздравления с Днем Святого Валентина: лучшая подборка
      сегодня
      751
      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Новости России Новости Украины Владимир Путин Украина – Россия Война на Донбассе Евросоюз
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 11 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сегодня , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 78
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      сегодня , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      125
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сегодня , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1693
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      сегодня , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 95
      Секс-скандал в КНУ Шевченко: почему преподавателя обвиняют в домогательствах
      сегодня , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченко: почему преподавателя обвиняют в домогательствах
      461
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Колесниченко похвастался, как власть наводит в стране порядок
       23 января 2013 , 14:24 10
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа 2018 , 11:04
      Министр молодежи и спорта обнародовал долги главных стадионов Украины
       31 августа 2018 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук