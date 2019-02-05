Россия меняет тактику в отношении Украины, – эксперт

Путин не пойдет на обострение на Донбассе, пока в Украине идут выборы. Но Керченский пролив остается зоной потенциального напряжения.

Об этом 24 каналу в комментарии рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Россия в отношении Украины будет действовать иначе, чем в 2014 году. Это медленное и постепенное удушение, если не будет договоренностей по Донбассу и по режиму прохода Керченского пролива. Россия уже взяла под жесткий контроль пролив,

– говорит Владимир Фесенко.

По мнению политолога, Россия вряд ли откажется от договора с Украиной 2003 года, которым Азовское море определяется как внутреннее. Но де-факто Москва будет жестко контролировать пролив и будет создавать проблемы для прохождения наших кораблей.

"Договор 2003 года о Азовском море Россия будет использовать в своих интересах, но отказывая Украине так же его использовать. В этом проблема. Надо искать варианты, как с помощью международных партнеров заставить Россию выполнять договор", – отмечает Фесенко.

Почему произошла эскалация в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы до порта в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО.



Россия почти год блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.