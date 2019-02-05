Росія змінює тактику стосовно України, – експерт

Путін не піде на загострення на Донбасі, поки в Україні йдуть вибори. Але Керченська протока залишається зоною потенційного напруження.

Про це 24 каналу в коментарі розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Росія стосовно України діятиме інакше, ніж у 2014 році. Це повільне і поступове удушення, якщо не буде домовленостей по Донбасу і щодо режиму проходу Керченської протоки. Росія вже взяла під жорсткий контроль протоку,

– говорить Володимир Фесенко.

На думку політолога, Росія навряд чи відмовиться від договору з Україною 2003 року, яким Азовське море визначається як внутрішнє. Але де-факто Москва жорстко контролюватиме протоку і створюватиме проблеми для проходження наших кораблів.

"Договір 2003 року про Азовське море Росія використовуватиме в своїх інтересах, але відмовляючи Україні так само його використовувати. У цьому проблема. Треба шукати варіанти, як за допомогою міжнародних партнерів змусити Росію виконувати договір", – зазначає Фесенко.

Чому виникла ескалація у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Росія майже рік блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.