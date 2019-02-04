Чим новий план ОБСЄ відрізняється від мінських угоді і чи це вигідно Україні

Європа намагається позбутися тягаря економічних санкцій і перекласти проблему окупованого Донбасу на плечі України і Росії. Тому ОБСЄ пропонує новий план врегулювання конфлікту на Донбасі.

Що передбачає новий план ОБСЄ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі? Передбачається, що у процесі братимуть участь ОБСЄ, ООН та спеціально створене агентство Євросоюзу. Також, відповідно до документу, Росія та Україна мають укласти договір, який потім повинні схвалити парламенти. Про це розповів спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік у коментарі газеті Kleine Zeitung.

Як пояснив 24 каналу співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов, нормандський і мінський формати заблоковані Кремлем. У цей період Москва намагається скупити європейські партії, які б стали лобіювати інтереси Росії щодо зняття санкцій. В Європі йдуть пошуки шляхів вирішення військового конфлікту на Донбасі, які б задовольнили всі сторони. Тому запропонований представником голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі Мартіном Сайдіком план – спроба нав’язати Росії інший формат розмови без прив’язки до Будапештського меморандуму і мінських домовленостей.

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План Сайдіка не базується на мінських угодах, а їх руйнує. Переводить військове протистояння в формат зовнішньої агресії з боку Росії. В цьому плані є положення про ратифікацію угоди парламентами України і Росії, щоб Москва не могла відмовитися від виконання. Також там не фігурують так звані "ДНР" і "ЛНР", що не задовольняє Кремль,

– наголошує Дмитро Снєгирьов.

Як зауважує фахівець, російський варіант "вирішення" збройного конфлікту озвучив кум Путіна Медведчук, який заявив, що окупованим територіям потрібно надати автономію. Тобто федеративний або конфедеративний устрій України. Але, якщо план Сайдіка буде реалізований, це зруйнує формулювання Росією своєї присутності на Донбасі – "настамнет".

Підписання, наголошує Снеєгирьов, означатиме, що Росія визнає себе стороною конфлікту і повинна його виконувати. План Москви протилежний – посадити за один стіл представників окупаційних адміністрацій і Київ. А план Сайдіка такого не передбачає. Тому, вважає експерт, Росія на це ніколи не пристане. В Москві знову заявили, що "ихтамнет", і це суто внутрішній конфлікт. Він також відзначив, що Україну не задовольняє те, що не прописані чітко організація і сам момент проведення виборів в ОРДЛО.

Що таке мінські угоди? Мінські домовленості від 12 лютого 2015 року – комплекс заходів з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Документ містить 13 пунктів: він передбачає "негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання", відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки, а також моніторинг та верифікацію ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем, включаючи супутники, БПЛА та радіолокаційні системи.