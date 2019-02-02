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      План Сайдіка на Донбасі – альтернатива мінським угодам чи таємний план Кремля

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      Представник ОБСЄ Мартін Сайдік представив свій план по досягненню миру на Донбасі. На його думку, протягом останніх років сівт побачив, що "Мінські домовленості" не є чіткими. Проте новий проект ОБСЄ викликає багато питань, зокрема, чи не представлені у ньому інтереси Кремля.

      План дій Сайдіка ще не затверджений і перебуває на етапі дискусії.

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      "Хто, для кого це підготував. І чому саме зараз це оголосили. В мене дуже багато запитань, на які ми до сих пір не знайшли відповідей. Там фігурує одна абревіатура – окремі райони Луганської і Донецької областей. Натомість в цьому документі згадується знову повернення до так званих ДНР і ЛНР", – зазначив міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш.

      Мартін Сайдік пропонує створити європейське агентство з реконструкції Донбасу. На кшталт того, що раніше ЄС мав на Балканах. Під егідою ЄС воно працюватиме 6-8 років, шукатиме донорів для відбудови Донбасу, і розпоряджатиметься цими грошима. В рамках агентства створять окремий антикорупційний офіс, який відстежуватиме, чи не крадуть бува чиновники.

      ОБСЄ план Садіка миротворці війна на Донбасі
      Місія ОБСЄ на Донбасі

      Щодо миротворців, то згідно з планом, ООН та ОБСЄ мають діяти не паралельно, а разом під спільним керівництвом на чолі зі спеціальним представником. Місія складатиметься з військового та поліцейського компонентів з боку ООН, і спостережної місії ОБСЄ, яка вже діє на окупованих територіях. Однак, в ООН ще сказали, хочуть чи ні, брати в цьому участь.

      Співпраця важлива, наголошує Сайдік, адже саме ООН та ОБСЄ, згідно з його планом, повинні стежити за тим, як відбуватимуться вибори на Донбасі.

      Важливим моментом є те, що для реалізації центрального елемента — проведення місцевих виборів — потрібна допомога ззовні,
      – сказав спецпредставник спостережної місії ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.

      План до виконання не можливий, переконані у міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.

      "Ні по процедурі, ні по повноваженнях осіб, ні по змісту, такі угоди не є такими, що можуть зараз обговорюватись офіційно", – додав Вадим Черниш.

      Зрештою, план Сайдіка розкритикували навіть у Росії, мовляв, спецпредставник ОБСЄ розписався у профнепридатності. Цікаво пропозицію об'єднати ОБСЄ та ООН у питанні Донбасу, свого часу вже висував під час тристоронньої контактної групи білоруський президент Лукашенко.

      Необхідно ввести пошук взаємоприйнятного рішення по розміщенню на Донбасі миротворців. Можливо, розглянути варіант розміщення спільної місії ООН і ОБСЄ в Україні,
      – заявляв президент Білорусі Олександр Лукашенко.

      Попри те, що білоруський президент займає нібито і нейтральну позицію. Та все ж керується Москвою в ручному режимі, принаймні так припускають ЗМІ. Тож ймовірно ця ідея, озвучена Лукашенком, так і цей план Сайдіка, можемо припустити, виходить із Кремля.

      Що таке миротворча місія?Це заходи з боку міжнародної спільноти щодо запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту.

      Що таке мінські домовленості?"Мінський протокол" або "мінська тристороння угода", "мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

      Теги: Новини політики Новини України ОБСЄ НАТО ООН Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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