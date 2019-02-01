Викликає багато запитань, – Черниш про план Сайдіка щодо Донбасу

План щодо миру на Донбасі, запропонований представником ОБСЄ Мартіном Сайдіком, викликає багато запитань та вимагає низки ключових рішень від парламентів як України, так й інших країн.

Водночас вони не є розвитком мінських угод, а скоріш – це додаткові угоди, які потребують низки важливих законодавчих рішень, розповів на прес-конференції очільник МінТОТу Вадим Черниш.

Читайте також: Десятки танків та ракетні комплекси: у спостерігачів знову тривожні новини з окупованого Донбасу

24 канал повідомляв, що спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що підготовлено новий план щодо врегулювання конфлікту в регіоні, який має прийти на зміну мінським угодам. За його словами, мінські домовленості є не добре прописаними щодо проведення виборів на Донбасі, тому потрібна допомога ООН.

Своєю чергою, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер зазначив, що Мартін Сайдік своєю заявою не має на увазі відмову від мінських угод, а – відведення важкого озброєння та виведення іноземних військ із Донбасу.

Загалом цей документ налічує 19 сторінок. Він називається Discussion paper. Це не офіційний документ ані ОБСЄ, ані Організації Об’єднаних Націй,

– наголосив міністр.

За його словами, план Сайдіка є радше пропозицією приватної особи.

Зокрема, автор цього документа пропонує фактично легітимізувати так звані «ДНР» та «ЛНР». Так, Сайдік пропонує "фактичну легітимізацію органів, які називають себе такими на окупованих територіях і легітимність яких ще нещодавно автори цього документа не визнавали".

Так, Черниш пригадав, що на пропозиції України зробити чіткі заяви про неможливість визнання і легітимізації цих утворень російська сторона та ОБСЄ не реагують.

"Хто і для кого його підготував і чому саме зараз його оприлюднили – у мене особисто викликає багато запитань, на які ми досі не знайшли відповідей", – зауважив глава МінТОТу.