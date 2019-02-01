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      Вызывает много вопросов, – Черныш о плане Сайдика по Донбассу

      44 Читати новину українською
      Вадим Черныш
      Вадим Черныш / 24 канал

      План касательно мира на Донбассе, предложенный представителем ОБСЕ Мартином Сайдиком, вызывает много вопросов и требует ряда ключевых решений от парламентов как Украины, так и других стран.

      В то же время они не являются развитием минских соглашений, а скорее – это дополнительные соглашения, которые нуждаются в ряде важных законодательных решений, рассказал на пресс-конференции глава МинВОТ Вадим Черныш.

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      24 канал сообщал, что специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что подготовлен новый план по урегулированию конфликта в регионе, который должен прийти на смену минским соглашениям. По его словам, минские договоренности не хорошо прописаны касаемо проведения выборов на Донбассе, поэтому нужна помощь ООН.

      В свою очередь, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер отметил, что Мартин Сайдик своим заявлением не подразумевает отказ от минских соглашений, а – отвод тяжелого вооружения и вывод иностранных войск из Донбасса.

      В целом этот документ насчитывает 19 страниц. Он называется Discussion paper. Это не официальный документ ни ОБСЕ, ни ООН,
      – подчеркнул министр.

      По его словам, план Сайдика является скорее предложением частного лица.

      В частности, автор этого документа предлагает фактически легитимизировать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Так, Сайдик предлагает "фактическую легитимизацию органов, называющих себя таковыми на оккупированных территориях и легитимность которых еще недавно авторы этого документа не признавали".

      Так, Черныш вспомнил, что на предложения Украины сделать четкие заявления о невозможности признания и легитимизации этих образований российская сторона и ОБСЕ не реагируют.

      "Кто и для кого подготовил и почему именно сейчас его обнародовали – у меня лично вызывает много вопросов, на которые мы до сих пор не нашли ответов", – отметил глава МинВОТ.

      НОВЫЙ ПЛАН ОБСЕ ПО ДОНБАССУ: ЧТО СЕЙЧАС ИЗВЕСТНО

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      Теги: Новости Украины Новости политики ОБСЕ Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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