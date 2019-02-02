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      План Садика на Донбассе – альтернатива минским соглашениям или тайный план Кремля

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      Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик представил свой план по достижению мира на Донбассе. По его мнению, в последние годы мир увидел, что "Минские договоренности" не являются четкими. Однако новый проект ОБСЕ вызывает много вопросов, в частности, не представлены ли в нем интересы Кремля.

      План действий Сайдика еще не утвержден и находится на этапе дискуссии.

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      "Кто, для кого это подготовил. И почему именно сейчас это объявили. У меня очень много вопросов, на которые мы до сих пор не нашли ответов. Там фигурирует одна аббревиатура – отдельные районы Луганской и Донецкой областей. Зато в этом документе упоминается снова возвращение к так называемым ДНР и ЛНР", – отметил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

      Мартин Сайдик предлагает создать европейское агентство по реконструкции Донбасса. Вроде того, что ранее ЕС имел на Балканах. Под эгидой ЕС оно будет работать 6-8 лет, искать доноров для восстановления Донбасса, и распоряжаться этими деньгами. В рамках агентства создадут отдельный антикоррупционный офис, который будет отслеживать, не воруют ли случайно чиновники.

      ОБСЄ план Садіка миротворці війна на Донбасі
      Миссия ОБСЕ на Донбассе

      Что касается миротворцев, то согласно плану, ООН и ОБСЕ будут действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе со специальным представителем. Миссия будет состоять из военного и полицейского компонентов со стороны ООН, и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на оккупированных территориях. Однако, в ООН еще сказали, хотят или нет принимать в этом участие.

      Сотрудничество важно, подчеркивает Сайдик, ведь именно ООН и ОБСЕ, согласно его плану, должны следить за тем, как будут проходить выборы на Донбассе.

      Важным моментом является то, что для реализации центрального элемента – проведения местных выборов – нужна помощь извне,
      – сказал спецпредставитель наблюдательной миссии ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик.

      План выполнения невозможен, убеждены в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

      "Ни по процедуре, ни по полномочиям лиц, ни по содержанию такие соглашения не являются такими, которые могут сейчас обсуждаться официально", – добавил Вадим Черныш.

      В конце концов, план Сайдика раскритиковали даже в России, мол, спецпредставитель ОБСЕ расписался в профнепригодности. Интересное предложение объединить ОБСЕ и ООН в вопросе Донбасса в свое время уже выдвигал во время трехсторонней контактной группы белорусский президент Лукашенко.

      Необходимо ввести поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине,
      – заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко.

      Несмотря на то, что белорусский президент занимает якобы и нейтральную позицию, но все же руководствуется Москвой в ручном режиме, по крайней мере так предполагают СМИ. Поэтому вероятно эта идея, озвученная Лукашенко, так и этот план Сайдика, можем предположить, выходит из Кремля.

      Что такое миротворческая миссия?
      Это меры со стороны международного сообщества по предотвращению возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта.

      Что такое минские договоренности?
      "Минский протокол" или "минское трехстороннее соглашение", "минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началась в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.

      Теги: Новости России Новости политики Украина – Россия Новости Украины Война на Донбассе ООН НАТО ОБСЕ Минские договоренности
      Источник: 24 канал
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