Як Європа дозволяє Путіну втілити плани щодо України: пояснення прем'єра Польщі

Метою очільника Кремля Володимира Путіна є зниження уваги Європи на російсько-українській проблематиці. Теперішнє сприйняття країнами ЄС конфлікту між Україною та Росією дає Кремлю шанс на збільшення впливу.

Європа стомлена конфліктом між Росією та Україною, сказав прем’єр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю Le Figaro.

Читайте також: Росія змінює тактику стосовно України, – експерт

Він вважає, що цим можна пояснити слабкість європейської реакції на нещодавнє його загострення.

Це саме те, чого хотів би Володимир Путін: він хоче, щоб європейські країни знизили російсько-українську проблематику, відвернулися від неї,

– зазначив Моравецький.

Польський прем'єр також додав, що Путін прагне добитися скасування санкцій проти Росії при одночасному збереженні статусу-кво щодо Криму і Донбасу.

Натомість в Азовському морі Росія тестує терплячість ЄС. Відсутність різкої відповіді з боку ЄС також дала старт "Північному потоку-2".

"Проте м'яка, нерішуча реакція Європи на цей інцидент також може бути пояснена початком будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", – сказав він.

Чому виникла ескалація у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Росія майже рік блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.