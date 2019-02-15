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      Покарання для Росії за агресію на Азові: Євросоюз погодив санкції

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      Дипломати ЄС погодили санкції проти Росії за агресію в Азовському морі
      Дипломати ЄС погодили санкції проти Росії за агресію в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Дипломати Євросоюзу узгодили введення санкції проти 8 росіян. Ці особи причетні до захоплення в полон 24 українських моряків та суден в Азовському морі біля Керченської протоки.

      "Передбачається заборона на отримання віз та замороження активів приблизно для 8 осіб (…). Рішення мають формалізувати у найближчі тижні", – повідомив журналіст Рікард Джозвяк.

      Читайте також: Законопроект про нові санкції США проти Росії: з'явилася реакція Кремля

      Під санкції можуть потрапити і залучені до інциденту на Азові російські офіцери, і російські судді, які арештовували українських моряків.

      Щоб ініціатива із санкціями просунулась далі, на це потрібна згода Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Рада має зібратися 18 лютого.

      Група сенаторів США 13 лютого представила законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Ці санкції – відповідь на втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном та на агресію в Україні.

      Американські сенатори пропонують внести до санкційних списків 24 працівників Федеральної служби безпеки Росії. Їх вважають причетними до захоплення українських моряків. Пропонують ввести обмеження і проти кораблебудівного сектора РФ.

      Росія взяла в полон українських моряків у Керченській протоці: що про це відомо? Інцидент трапився 25 листопада 2018 року, коли прикордонний корабель ФСБ Росії навмисне протаранив буксир українських військових моряків. Українське судно було одним із трьох військових кораблів, які на законних підставах та за усіма правилами пливли з порту Одеси до порту Маріуполя.

      У Росії була традиційно інша версія тодішніх подій: там заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після тарану російського судна українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ відкрили стрілянину по українських суднах. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Після обстрілу російські прикордонники захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 українських моряків. Їх арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки оголосили себе військовополоненими.

      Попереднє російське слідство у справі моряків триватиме до 25 травня. А адвокати моряків прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Європа Санкції Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Водний транспорт Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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