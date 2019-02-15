Наказание для России за агрессию на Азове: Евросоюз согласовал санкции

Дипломаты Евросоюза согласовали введение санкции против 8 россиян. Эти лица причастны к захвату в плен 24 украинских моряков и судов в Азовском море возле Керченского пролива.

"Предусматривается запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек (...). Решение должны формализовать в ближайшие недели", – сообщил журналист Рикард Джозвяк.

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EU diplomats have agreed to sanction #Russia over the #azovsea incident. visa bans and asset freezes on around +/- 8 ppl involved in the detention of the 24 Ukrainian sailors should be formalized in upcoming weeks. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 февраля 2019 г.

Под санкции могут попасть и вовлеченные в инцидент на Азове российские офицеры, и российские судьи, которые арестовывали украинских моряков.

Чтобы инициатива с санкциями продвинулась дальше, на это требуется согласие Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Совет должен собраться 18 февраля.

Группа сенаторов США 13 февраля представила законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Эти санкции – ответ на вмешательство в работу демократических институтов за рубежом и на агрессию в Украине.

Американские сенаторы предлагают внести в санкционные списки 24 работника Федеральной службы безопасности России. Их считают причастными к захвату украинских моряков. Предлагают ввести ограничения и против кораблестроительного сектора РФ.

Россия взяла в плен украинских моряков в Керченском проливе: что об этом известно?Инцидент случился 25 ноября 2018 года, когда пограничный корабль ФСБ России умышленно протаранил буксир украинских военных моряков. Украинское судно было одним из трех военных кораблей, которые на законных основаниях и по всем правилам плыли из порта Одессы в порт Мариуполя.



В России была традиционно другая версия тогдашних событий: там заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После тарана российского судна украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ открыли стрельбу по украинским судам. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



После обстрела российские пограничники захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряка. Их арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки объявили себя военнопленными.



Предыдущее российское следствие по делу моряков продлится до 25 мая. А адвокаты моряков прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не ранее, чем через год.