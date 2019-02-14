Законопроект о новых санкциях США против России: появилась реакция Кремля

Сенаторы США представили 13 февраля законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций против России, в том числе и из-за агрессии в Украине. РФ в ответ возмутилась и назвала ограничительные меры "сумасшедшими".

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обвинил американцев во вмешательстве больше 80 раз в выборы иностранных государств, и осуществлении кибератак на российскую инфраструктуру.

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Также он подчеркнул, что "Вашингтон подчиняется Украине", а хаос в Сирии происходит из-за американцев, которые его туда якобы принесли.

Американцам очень хочется быть исключительными во всем. Пока удается в основном по другую сторону добра и зла. Ведь 22 триллиона госдолга и искореженные судьбы многих народов надо как-то отбивать. А кроме тотальной гегемонии (руководящей роли государства, – 24 канал), других инструментов для сокрытия собственных поражений не остается. Отсюда безумные и бездумные санкции,

– написал Косачев в Facebook.

Какие санкции против России предусматривает законопроект США?

1. Санкции против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах.

2. Санкции, направленные на инвестиции в российские проекты относительно сжиженного природного газа за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

3. Санкции в отношении российского киберсектора. К этой части относятся санкции в отношении российских политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям.

4. Санкции, касающиеся российской агрессии в Украине. Так, сенаторы предлагают внести в санкционные списки 24 работника Федеральной службы безопасности России, которые считаются причастными к захвату украинских моряков в Керченском проливе.

5. К тому же, в ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе.