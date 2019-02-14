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      Законопроект про нові санкції США проти Росії: з'явилася реакція Кремля

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      Голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев
      Голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев / Vesti.Ru

      Сенатори США представили 13 лютого законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти Росії, зокрема і через агресію в Україні. РФ у відповідь обурилася та назвала обмежувальні заходи "божевільними".

      Голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев звинуватив американців у втручанні більше 80 разів у вибори іноземних держав, та здійсненні кібератак на російську інфраструктуру.

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      Також він підкреслив, що "Вашингтон підпорядковується Україні", а хаос в Сирії відбувається через американців, які його туди нібито принесли.

      Американцям дуже хочеться бути винятковими у всьому. Поки вдається здебільшого по інший бік добра і зла. Адже 22 трильйона держборгу і покручені долі багатьох народів треба якось відбивати. А крім тотальної гегемонії (провідної ролі держави, – 24 канал), інших інструментів для приховування власних поразок не залишається. Звідси божевільні і бездумні санкції,
      – написав Косачев у Facebook.

      Які санкції проти Росії передбачає законопроект США?
      1. Санкції проти російських банків, які підтримують зусилля РФ щодо підриву демократичних інститутів в інших країнах.

      2. Санкції, спрямовані на інвестиції в російські проекти зі зрідженого природного газу за межами РФ. Також законопроект передбачає санкції, пов'язані з російським суверенним боргом.

      3. Санкції щодо російського кіберсектора. До цієї частини відносяться санкції щодо російських політичних фігур, олігархів і членів їхніх сімей, а також інших осіб, які сприяють незаконним і корупційним діям.

      4. Санкції, що стосуються російської агресії в Україні. Так, сенатори пропонують внести в санкційні списки 24 працівників Федеральної служби безпеки Росії, які вважаються причетними до захоплення українських моряків у Керченській протоці.

      5. До того  ж, у відповідь на дії РФ в Україні сенатори пропонують ввести обмежувальні заходи проти кораблебудівного сектора РФ у разі, якщо Росія порушувати свободу судноплавства в Керченській протоці.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Санкції
      Джерело: 24 канал
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