МЗС Молдови попросило уряд відкликати посла у Росії

Представник МЗС не уточнив, з чим пов'язане таке рішення. Андрія Негуцу призначили послом Молдови у Росії навесні 2017 року. У грудні того ж року його відкликали для консультацій. До роботи він повернувся тільки у березні 2018 року.

Про це повідомив телеканал Publika TV.

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У середу, 13 лютого МЗС Молдови вручило ноту протесту російському послу у республіці Олегу Васнєцову. Відомство також зажадало надати у терміновому порядку доступ до звільнених з трирічного полону в Афганістані молдавських льотчиків Ліонеля Буруяне і Міхуї Кріхана, які наразі перебувають в госпіталі у Москві. Льотчики пробули в афганському полоні 3,5 роки, а 11 лютого їх доправили до Москви.

У свою чергу президент Молдови Ігор Додон засудив вручення ноти протесту. Він заявив, що не стане підписувати указ про відкликання посла.

Відкликання послів – це виняткове право президента, яке не оминути. Я не підпишу цей указ,

– сказав Додон.

Президент Молдови також заявив, що уряд, швидше за все, не зможе набрати кворум для прийняття такого рішення.