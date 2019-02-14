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      МЗС Молдови попросило уряд відкликати посла у Росії

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      Ігор Додон
      Ігор Додон / Фото з відкритих джерел

      Представник МЗС не уточнив, з чим пов'язане таке рішення. Андрія Негуцу призначили послом Молдови у Росії навесні 2017 року. У грудні того ж року його відкликали для консультацій. До роботи він повернувся тільки у березні 2018 року.

      Про це повідомив телеканал Publika TV.

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      У середу, 13 лютого МЗС Молдови вручило ноту протесту російському послу у республіці Олегу Васнєцову. Відомство також зажадало надати у терміновому порядку доступ до звільнених з трирічного полону в Афганістані молдавських льотчиків Ліонеля Буруяне і Міхуї Кріхана, які наразі перебувають в госпіталі у Москві. Льотчики пробули в афганському полоні 3,5 роки, а 11 лютого їх доправили до Москви.

      У свою чергу президент Молдови Ігор Додон засудив вручення ноти протесту. Він заявив, що не стане підписувати указ про відкликання посла.

      Відкликання послів – це виняткове право президента, яке не оминути. Я не підпишу цей указ,
      – сказав Додон.

      Президент Молдови також заявив, що уряд, швидше за все, не зможе набрати кворум для прийняття такого рішення.

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      Теги: Новини політики Молдова Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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