У Молдові запанікували через несподівані наслідки санкцій Росії проти України

Президент Молдови Ігор Додон заявляє, що російські санкції проти України перешкоджають експорту продукції з його країни. Листа зі скаргами Додон надіслав прем'єр-міністру Росії Дмитру Медведєву.

Текст звернення Додон опублікував на своїй сторінці в Twitter.

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Він зазначає, що підписана Медведєвим наприкінці грудня постанова "створює бар'єри і для експорту молдовської продукції на російський ринок в силу подовження маршруту доставки вантажів і збільшення транспортних потоків".

Прошу вас за можливості найближчим часом розглянути питання про вихід зі сформованої ситуації, що стосується транспортування молдовської продукції в Російську Федерацію через територію України,

– написав Додон.

Нагадаємо, Росія запровадила заборону на імпорт товарів з України – Медведєв підписав 29 грудня. До новиго списку РФ внесли товари, які виробили в Україні, та такі, що перевозяться через її територію. Під обмеження Кремля потрапили сільськогосподарська продукція, сировина та продовольство.

Раніше, 25 грудня, російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній.



А вже 26 грудня Рада національної безпеки та оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо юридичних і фізичних осіб Росії за проведення незаконних виборів на окупованих територіях Донбасу та за агресію РФ у районі Керченської протоки.