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      У Молдові запанікували через несподівані наслідки санкцій Росії проти України

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      Додон поскаржився Медведєву, бо санкції РФ проти України вдарили по Молдові
      Додон поскаржився Медведєву, бо санкції РФ проти України вдарили по Молдові / Фото з відкритих джерел

      Президент Молдови Ігор Додон заявляє, що російські санкції проти України перешкоджають експорту продукції з його країни. Листа зі скаргами Додон надіслав прем'єр-міністру Росії Дмитру Медведєву.

      Текст звернення Додон опублікував на своїй сторінці в Twitter.

      Читайте також: Російські військові у Придністров'ї: президент Молдови Додон видав неоднозначну заяву

      Він зазначає, що підписана Медведєвим наприкінці грудня постанова "створює бар'єри і для експорту молдовської продукції на російський ринок в силу подовження маршруту доставки вантажів і збільшення транспортних потоків".

      Прошу вас за можливості найближчим часом розглянути питання про вихід зі сформованої ситуації, що стосується транспортування молдовської продукції в Російську Федерацію через територію України,
      – написав Додон.

      Нагадаємо, Росія запровадила заборону на імпорт товарів з України – Медведєв підписав 29 грудня. До новиго списку РФ внесли товари, які виробили в Україні, та такі, що перевозяться через її територію. Під обмеження Кремля потрапили сільськогосподарська продукція, сировина та продовольство.

      Раніше, 25 грудня, російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній.

      А вже 26 грудня Рада національної безпеки та оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо юридичних і фізичних осіб Росії за проведення незаконних виборів на окупованих територіях Донбасу та за агресію РФ у районі Керченської протоки.

      Теги: Новини України Новини політики Молдова Санкції Санкції Росії проти України Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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