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      В Молдове запаниковали из-за неожиданных последствий санкций России против Украины

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      Додон пожаловался Медведеву, потому что санкции РФ против Украины ударили по Молдове
      Додон пожаловался Медведеву, потому что санкции РФ против Украины ударили по Молдове / Фото из открытых источников

      Президент Молдовы Игорь Додон заявляет, что российские санкции против Украины препятствуют экспорту продукции из его страны. Письма с жалобами Додон направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

      Текст обращения Додон опубликовал на своей странице в Twitter.

      Читайте также: Российские военные в Приднестровье: президент Молдовы Додон выдал неоднозначное заявление

      Он отмечает, что подписанное Медведевым в конце декабря постановление "создает барьеры и для экспорта молдавской продукции на российский рынок в силу удлинение маршрута доставки грузов и увеличение транспортных потоков".

      Прошу вас по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации, касающейся транспортировки молдавской продукции в Российскую Федерацию через территорию Украины,
      – написал Додон.

      Напомним, Россия ввела запрет на импорт товаров из Украины – Медведев подписал 29 декабря. В новый список РФ внесли товары, которые изготовили в Украине, и такие, которые перевозятся через ее территорию. Под ограничения Кремля попали сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

      Ранее, 25 декабря, российское правительство опубликовал расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. В него Москва добавила еще более 200 человек и организаций. Всего в список вошли 245 физических лиц и компаний.

      А уже 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении юридических и физических лиц России на осуществление незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса и за агрессию РФ в районе Керченского пролива.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Санкции России против Украины Санкции Молдова
      Источник: 24 Канал
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