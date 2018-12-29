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      Россия ответила на украинские санкции: что попало под удар Кремля

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      Россия вводит запрет на импорт товаров из Украины: Медведев подписал соответствующее постановление
      Россия вводит запрет на импорт товаров из Украины: Медведев подписал соответствующее постановление / Соцсети

      Россия вводит запрет на импорт товаров из Украины. Таким образом, Кремль отреагировал на санкции, которые недавно ввела против них Украина.

      Об этом сообщил российский премьер Дмитрий Медведев в своем Twitter.

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      "Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Эта мера является ответом на санкционные ограничения со стороны Украины", – отметил он.

      Также глава российского правительства отметил, что он уже подписал соответствующее постановление.

      О каких именно товарах говорится, Медведев не уточнил.

      Напомним, 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о введении санкций в отношении юридических и физических лиц России из-за проведения незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса и из-за агрессии РФ в районе Керченского пролива.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Дмитрий Медведев Санкции России против Украины Санкции Новости политики
      Источник: 24 канал
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