Россия ответила на украинские санкции: что попало под удар Кремля
Россия вводит запрет на импорт товаров из Украины. Таким образом, Кремль отреагировал на санкции, которые недавно ввела против них Украина.
Об этом сообщил российский премьер Дмитрий Медведев в своем Twitter.
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"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Эта мера является ответом на санкционные ограничения со стороны Украины", – отметил он.
Также глава российского правительства отметил, что он уже подписал соответствующее постановление.
О каких именно товарах говорится, Медведев не уточнил.
Напомним, 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о введении санкций в отношении юридических и физических лиц России из-за проведения незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса и из-за агрессии РФ в районе Керченского пролива.