Росія відповіла на українські санкції: що потрапило під удар Кремля

Росія запроваджує заборону на імпорт товарів з України. Таким чином, Кремль відреагував на санкції, що нещодавно ввела проти них Україна.

Про це повідомив російський прем’єр Дмитро Медведєв у своєму Twitter.

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"Росія вводить заборону на імпорт низки українських товарів. Цей захід є відповіддю на санкційні обмеження з боку України", – зауважив він.

Також голова російського уряду зазначив, що він уже підписав відповідну постанову.

Про які саме товари мовиться, Медведєв не уточнив.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 29 December 2018