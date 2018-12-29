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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Росія відповіла на українські санкції: що потрапило під удар Кремля

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      Росія запроваджує заборону на імпорт товарів з України: Медведєв підписав відповідну постанову
      Росія запроваджує заборону на імпорт товарів з України: Медведєв підписав відповідну постанову / Соцмережі

      Росія запроваджує заборону на імпорт товарів з України. Таким чином, Кремль відреагував на санкції, що нещодавно ввела проти них Україна.

      Про це повідомив російський прем’єр Дмитро Медведєв у своєму Twitter.

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      "Росія вводить заборону на імпорт низки українських товарів. Цей захід є відповіддю на санкційні обмеження з боку України", – зауважив він.

      Також голова російського уряду зазначив, що він уже підписав відповідну постанову.

      Про які саме товари мовиться, Медведєв не уточнив.

      Нагадаємо, 25 грудня російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній.

      А в      же 26 грудня Рада національної безпеки та оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо юридичних і фізичних осіб Росії за проведення незаконних виборів на окупованих територіях Донбасу та за агресію РФ у районі Керченської протоки.

      Теги: Новини України Санкції Новини політики Новини Росії Україна – Росія Санкції Росії проти України Дмитро Медведєв
      Джерело: 24 канал
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