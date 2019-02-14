МИД Молдовы попросило правительство отозвать посла в России

Представитель МИД не уточнил, с чем связано такое решение. Андрея Негуцу назначили послом Молдовы в России весной 2017 года. В декабре того же года его отозвали для консультаций. К работе он вернулся только в марте 2018 года.

Об этом сообщил телеканал Publika TV.

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В среду, 13 февраля МИД Молдовы вручило ноту протеста российскому послу в республике Олегу Васнецову. Ведомство также потребовало предоставить в срочном порядке доступ к освобожденных с трехлетнего плена в Афганистане молдавских летчиков Лионеля Буруяна и Михуи Крихана, которые сейчас находятся в госпитале в Москве. Летчики провели в афганском плену 3,5 года, а 11 февраля их доставили в столицу Росии.

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон осудил вручения ноты протеста. Он заявил, что не станет подписывать указ об отзыве посла.

Отзыв послов – это исключительное право президента, которое не обойти. Я не подпишу этот указ,

– сказал Додон.

Президент Молдовы также заявил, что правительство, скорее всего, не сможет набрать кворум для принятия такого решения.