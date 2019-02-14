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      МИД Молдовы попросило правительство отозвать посла в России

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      Игорь Додон
      Игорь Додон / Фото из открытых источников

      Представитель МИД не уточнил, с чем связано такое решение. Андрея Негуцу назначили послом Молдовы в России весной 2017 года. В декабре того же года его отозвали для консультаций. К работе он вернулся только в марте 2018 года.

      Об этом сообщил телеканал Publika TV.

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      В среду, 13 февраля МИД Молдовы вручило ноту протеста российскому послу в республике Олегу Васнецову. Ведомство также потребовало предоставить в срочном порядке доступ к освобожденных с трехлетнего плена в Афганистане молдавских летчиков Лионеля Буруяна и Михуи Крихана, которые сейчас находятся в госпитале в Москве. Летчики провели в афганском плену 3,5 года, а 11 февраля их доставили в столицу Росии.

      В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон осудил вручения ноты протеста. Он заявил, что не станет подписывать указ об отзыве посла.

      Отзыв послов – это исключительное право президента, которое не обойти. Я не подпишу этот указ,
      – сказал Додон.

      Президент Молдовы также заявил, что правительство, скорее всего, не сможет набрать кворум для принятия такого решения.

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      Теги: Новости России Молдова Новости политики
      Источник: 24 Канал
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