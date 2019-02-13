Новые санкции против России: сенаторы США представили соответствующий законопроект

Группа сенаторов США представила 13 февраля законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Это санкции в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – за агрессию в Украине.

Авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин, указано в заявлении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам.

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Список предлагаемых санкций разбит на две части. Первая предусматривает санкции в ответ на вмешательство России в демократические институты за рубежом. В частности, сенаторы США предлагают ввести санкции против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах.

Кроме того, авторы документа считают нужным ввести санкции, направленные на инвестиции в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

А еще американские сенаторы хотят ввести санкции в отношении российского киберсектора. К этой части относятся санкции в отношении российских политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, содействующих незаконным и коррупционным действиям.

Вторая часть предлагаемых санкций касается российской агрессии в Украине. Так, сенаторы предлагают внести в санкционные списки 24 работников Федеральной службы безопасности России, которые считаются причастными к захвату украинских моряков в Керченском проливе.

В ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе.

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К этой части сенаторы отнесли и санкции, связанные с поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России, и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

Что известно о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе?

Инцидент произошел 25 ноября 2018 года, когда пограничный корабль ФСБ России умышленно протаранил буксир украинских военных моряков. Украинское судно было одним из трех военных кораблей, которые на законных основаниях и по всем правилам плыли из порта Одессы в порт Мариуполя.



В России была традиционно другая версия тех событий: там заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После тарана российского судна украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ открыли стрельбу по украинским судам. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



После обстрела российские пограничники захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряков. Их арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки объявили себя военнопленными.



Предварительное российское следствие по делу моряков продлится до 25 мая. А адвокаты моряков прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не раньше, чем через год.