Нові санкції проти Росії: сенатори США представили відповідний законопроект

Група сенаторів США представила 13 лютого законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Це санкції у відповідь на російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном, а також – за агресію в Україні.

Авторами документа є республіканці Ліндсі Грем і Корі Гарднер, а також демократи Боб Менендез, Бен Кардін і Джин Шахін, вказано в заяві, поширеній сенатським комітетом у закордонних справах.

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Список пропонованих санкцій розбитий на дві частини. Перша передбачає санкції у відповідь на втручання Росії в демократичні інститути за кордоном. Зокрема, сенатори США пропонують ввести санкції проти російських банків, які підтримують зусилля РФ щодо підриву демократичних інститутів в інших країнах.

Крім того, автори документі вважають за потрібне ввести санкції, спрямовані на інвестиції в російські проекти зі зрідженого природного газу за межами РФ. Також законопроект передбачає санкції, пов'язані з російським суверенним боргом.

А ще американські сенатори хочуть ввести санкції щодо російського кіберсектора. До цієї частини відносяться санкції щодо російських політичних фігур, олігархів і членів їхніх сімей, а також інших осіб, які сприяють незаконним і корупційним діям.

Друга частина пропонованих санкцій стосується російської агресії в Україні. Так, сенатори пропонують внести в санкційні списки 24 працівників Федеральної служби безпеки Росії, які вважаються причетними до захоплення українських моряків у Керченській протоці.

У відповідь на дії РФ в Україні сенатори пропонують ввести обмежувальні заходи проти кораблебудівного сектора РФ у разі, якщо Росія порушувати свободу судноплавства в Керченській протоці.

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До цієї частини сенатори віднесли і санкції, пов'язані з підтримкою освоєння нафтових ресурсів у Росії, і санкції щодо російських державних енергетичних проектів за межами РФ.

Що відомо про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці? Інцидент трапився 25 листопада 2018 року, коли прикордонний корабель ФСБ Росії навмисне протаранив буксир українських військових моряків. Українське судно було одним із трьох військових кораблів, які на законних підставах та за усіма правилами пливли з порту Одеси до порту Маріуполя.



У Росії була традиційно інша версія тодішніх подій: там заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після тарану російського судна українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ відкрили стрілянину по українських суднах. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Після обстрілу російські прикордонники захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 українських моряків. Їх арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки оголосили себе військовополоненими.



Попереднє російське слідство у справі моряків триватиме до 25 травня. А адвокати моряків прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.