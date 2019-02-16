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      Агрессия России на Азове и поддержка Украины: в Вашингтоне сделали важное заявление

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      Вице-президент США рассказал о планах поддержки Украины
      Вице-президент США рассказал о планах поддержки Украины / Фото из открытых источников

      Вашингтон не будет уменьшать поддержку для Киева в противостоянии с Россией – даже наоборот. Агрессия России у Керченского пролива лишь подтвердила намерения США.

      Вице-президент США Майкл Пенс заявил в начале двухсторонней встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Мюнхене.

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      "Мой сигнал и для вас лично, и для украинцев: мы с вами. Это особенно важно после событий в Керченском проливе", – сказал он.

      Американский политик подчеркнул, что поведение России в Азовском море только укрепило намерения Вашингтона относительно поддержки для Украины.

      Это (события вблизи Керченского пролива – 24 канал) напомнило о всех вызовах, которые имеет Украина за Россию. И поэтому США продолжит поддерживать Украину (в опоре – 24 канал) против России,
      – заявил он.

      Кроме того, Пенс вспомнил также важность реформ для Украины. Именно они, по его словам, позволили получить поддержку от международных финансовых институтов.

      Напомним, группа сенаторов США представила 13 февраля законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций против России. Это санкции в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – за агрессию в Украине.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.
      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.
      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.
      Как сообщает The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.

      АГРЕССИЯ РОССИИ НА АЗОВЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       
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      Теги: Новости России Новости США Мюнхенская конференция Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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