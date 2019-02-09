Захід визнає анексію Криму, якщо сприйме позицію РФ про конфлікт на Азові, – генерал США

Захід фактично визнає незаконну анексію Криму, якщо сприйме позицію Росії щодо конфлікту в Азовському морі. Зокрема, Кремль наполягає, що обстріл українських кораблів та захоплення моряків ВМС поблизу Керченської протоки нібито відбулися в територіальних водах РФ, адже "Крим є російським".

Така позиція Москви є неприйнятною і світ не може визнати її, заявив колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант (у відставці) Бен Годжес, передає "Радіо Свобода".

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"Загалом, якщо Захід, включаючи Туреччину – союзника НАТО, дозволить Росії незаконно претендувати на Крим, тобто якщо так звані територіальні води навколо Криму будуть вважатись російськими, тоді фактична анексія Криму Росією буде сприйнята Заходом", – відзначив він.

Такий розвиток подій лише зашкодить зусиллям міжнародної спільноти у підтримці позиції України, захисту міжнародного права і створить небезпечний прецедент.

Окрім того, ситуація в Азовському морі може повторитися в інших регіонах світу.

"Є два чи три місця по світу, де існують вузькі проходи, такі як Ормузька протока, Південно-Китайське море та пара інших місць, де одна країна може отримати або повний контроль, або заблокувати доступ до цих внутрішніх морів. Тому це прецедент", – пояснив Годжес.

Водночас, генерал-лейтенант переконаний, що Росія ще з початку будівництва Кримського мосту прагнула заблокувати Азовське море.

Міст, побудований через Керченську протоку, зроблений так, щоби великі вантажні кораблі, які за звичайних умов ходили до та з Маріуполя та Бердянська, більше не могли це робити. Це не випадково і не помилка проекту. Це був навмисний крок, щоб не лише звести міст до України з російської території, але також і почати блокаду Азовського моря. Стратегічною метою цього є зашкодити українській економіці, через важливість цих портів і задушити Азовське море і встановити повний контроль Росії,

– наголосив Годжес.

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Як блокування Керченської протоки позначилося на українських портах? Порти Маріуполя та Бердянська несуть чималі збитки через блокаду руху суден через Керченську протоку. У зв'язку з цим обидва порти змушені перейти на 4-денний робочий тиждень та скоротити штат працівників. Загалом через агресію РФ та блокування судноплавства морська галузь України втратила близько 10 мільярдів гривень.

Як Україна буде реагувати на агресію РФ на Азові? Україна разом зі своїми партнерами по антиросійській коаліції готує Азовський пакет санкцій, який став наслідком агресії Кремля у Азовському морі. Наразі є певні зрушення, адже час затримки суден зменшився з кількох днів до приблизно 15 годин. Проте ухвалення цих обмежень жорстко вдарить по Росії та поставить її на місце.

Що сталося в Азовському морі? Між Україною та Росією загострився конфлікт 25 листопада, коли був захоплений рейдовий буксир та два катери ВМС України в районі Керченської протоки. Внаслідок цього були взяті в полон 24 українських моряки, кілька з яких дістали поранення під час обстрілу. Їх згодом арештували та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.



Росія ж стверджує, що українськи військові кораблі нібито неправомірно зайшли в закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

Що сказав Путін про захоплення українських кораблів та моряків у полон? Президент РФ Володимир Путін заявив, що російські прикордонники змушені були зупинити українські судна, бо вони нібито порушили територіальні води Росії.



"Наші прикордонники почали їх витісняти тільки тому, що вони пішли в Керч. Хоча при цьому багато разів публічно говорили про те, що міст (Кримський) збираються підірвати. А що прикордонникам було робити? На вимоги зупинитися не підкоряються, почали тікати в нейтральні води", – сказав Путін.