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      Підемо точно, – Порошенко розкрив плани України щодо ситуації в Керченській протоці

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      Україна планує новий прохід суден Керченською протокою
      Україна планує новий прохід суден Керченською протокою / most.life

      Україна буде відстоювати свободу вільного проходу кораблів через Керченську протоку в Азовське море, яке блокує Росія, і готова відправити в регіон своїх спостерігачів.

      Україна буде вимагати від РФ, аби вона виконувала свої міжнародні зобов'язання, заявив президент України Петро Порошенко в ефірі ICTV.

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      "Ми ніколи не визнаємо факт окупації Керченської протоки, факт окупації Азовського моря. Ми 100% будемо вимагати забезпечення вільного використання відповідно до двосторонніх угод, відповідно до конвенцій ООН про свободу судноплавства", – наголосив він.

      Відповідаючи на питання, коли в Керченській протоці з'явиться "український прапор і конвой", глава держави сказав, що Україна планує новий прохід в Азовське море, проте не назвав його термінів.

      Я не буду вам говорити коли, бо підуть лише добровольці. Я не виключаю, що там будуть і журналісти, експерти ОБСЄ. Ми точно підемо, ми точно будемо відстоювати свободу мореплавства,
      – зазначив Порошенко.

      Для чого Україні здійснювати прохід Керченською протокою? Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

      Що говорять у РФ щодо проходу кораблів в Азовське море? У Росії пригрозили будь-якими способами, у тому числі й жорсткими, зупиняти усі судна, які на її думку незаконно проходитимуть Керченською протокою. Москва погрожує затримувати "порушників свого кордону в прямому ефірі" незалежно від національності.

      Чому виникла ескалація у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Росія майже рік блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Як розгортається ситуація навколо конфлікту України і РФ в азовському морі: хроніка
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      Теги: Журналісти Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія ОБСЄ Петро Порошенко Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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