Пойдем точно, – Порошенко раскрыл планы Украины касательно ситуации в Керченском проливе

Украина будет отстаивать свободу свободного прохода кораблей через Керченский пролив в Азовское море, которую блокирует Россия, и готова отправить в регион своих наблюдателей.

Украина будет требовать от РФ, чтобы она выполняла свои международные обязательства, заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире ICTV.

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"Мы никогда не признаем факт оккупации Керченского пролива, факт оккупации Азовского моря. Мы 100% будем требовать обеспечения свободного использования в соответствии с двусторонними соглашениями, согласно конвенциям ООН о свободе судоходства", – отметил он.

Отвечая на вопрос, когда в Керченском проливе появится "украинский флаг и конвой", глава государства сказал, что Украина планирует новый проход в Азовское море, однако не назвал его сроков.

Я не буду вам говорить когда, потому что пойдут только добровольцы. Я не исключаю, что там будут и журналисты, эксперты ОБСЕ. Мы точно пойдем, мы точно будем отстаивать свободу мореплавания,

– отметил Порошенко.

Для чего Украине осуществлять проход через Керченский пролив? Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре с участием представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределеные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма.

Что говорят в РФ относительно прохода кораблей в Азовское море? В России пригрозили любыми способами, в том числе и жесткими, останавливать все суда, которые по ее мнению незаконно будут проходить через Керченский пролив. Москва угрожает задерживать "нарушителей своей границы в прямом эфире" независимо от национальности.

Почему возникла эскалация в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



Россия почти год блокирует в Азовском море иностранные суда, направляюшиеся в украинские порты. В следствии этого украинская экономика несет большие убытки.