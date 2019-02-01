Кому ваш мост нужен, – командующий ВМС ответил на заявления Путина о конфликте на Азове

Переход кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив, в ходе которого Россия обстреляла их и захватила в плен украинских моряков, был спланирован Украиной для выполнения решения Совета национальной безопасности о наращивании корабельно-катерной группировки.

Украинские корабли в соответствии с планом осуществляли переход из пункта базирования "Одесса" в пункты базирования "Бердянск" и "Мариуполь", подчеркнул командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко в интервью "Крым.Реалии".

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То, что там какие-то слухи распространяет президент Российской Федерации (Владимир Путин – 24 канал), что они "шли подрывать мост", – и кому это ваш мост (Крымский – 24 канал) нужен?! Даже при наличии того вооружения на катерах. Но это абсурд – идти каким-то камикадзе взрывать тот мост. Он и так рухнет через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на рубеже тектонических плит,

– отметил адмирал.

Воронченко отметил, что тот факт, что на борту украинских катеров были курсанты военного института на стажировке, еще раз подтверждает, что они осуществляли мирный переход в Азовское море.

Что сказал Путин о захвате украинских кораблей и моряках в плен? Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские пограничники вынуждены были остановить украинские суда, потому что они якобы нарушили территориальные воды России.

"Наши пограничники начали их вытеснять только потому, что они пошли в Керчь. Хотя при этом многократно публично говорили о том, что мост собираются взорвать. А что пограничникам делать? На требования остановиться не подчиняются, начали убегать в нейтральные воды", – сказал Путин.

Что на самом деле произошло в Азовском море? 25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Они переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

В России заявляют, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

Почему украинская сторона не отреагировала на агрессию РФ на Азове? Россия уже давно пытается захватить территории Украины. В Азовском море Москва пошла на провокацию – обстреляла украинские корабли и ожидала огня. Однако, моряки Военно-морских сил ВСУ не повелись на нее и не позволили Кремлю начать полномасштабное наступление на Украину.