Кому ваш міст потрібен, – командувач ВМС відповів на заяви Путіна про конфлікт на Азові

Перехід кораблів Військово-морських сил через Керченську протоку, під час якого Росія обстріляла їх та захопила в полон українських моряків, був спланованим Україною для виконання рішення Ради національної безпеки про нарощування корабельно-катерного угруповання.

Українські кораблі відповідно до плану здійснювали перехід із пункту базування "Одеса" в пункти базування "Бердянськ" і "Маріуполь", підкреслив командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко в інтерв'ю "Крим.Реалії".

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Те, що там якісь чутки поширює президент Російської Федерації (Володимир Путін, – 24 канал), що вони "йшли підривати міст", – та кому цей ваш міст (Кримський, – 24 канал) потрібен?! Навіть за наявності того озброєння на катерах. Та це абсурд – йти якимсь камікадзе підривати той міст. Він і так завалиться через декілька років, тому що спроектований невірно й стоїть на зламі тектонічних плит,

– наголосив адмірал.

Воронченко зауважив, що той факт, що на борту українських катерів були курсанти військового інституту на стажуванні, ще раз підтверджує, що вони здійснювали мирний перехід в Азовське море.

Що сказав Путін про захоплення українських кораблів та моряків у полон? Президент РФ Володимир Путін заявив, що російські прикордонники змушені були зупинити українські судна, бо вони нібито порушили територіальні води Росії.

"Наші прикордонники почали їх витісняти тільки тому, що вони пішли в Керч. Хоча при цьому багато разів публічно говорили про те, що міст збираються підірвати. А що прикордонникам було робити? На вимоги зупинитися не підкоряються, почали тікати в нейтральні води", – сказав Путін.

Що насправді сталося в Азовському морі? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Вони переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

У Росії заявляють, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Чому українська сторона не відреагувала на агресію РФ на Азові? Росія вже давно намагається загарбати території України. В Азовському морі Москва пішла на провокацію – обстріляла українські кораблі і очікувала вогонь у відповідь. Проте, моряки Військово-морських сил ЗСУ не повелися на неї та не дозволили Кремлю розпочати повномасштабний наступ на Україну.