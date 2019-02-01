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      Кому ваш міст потрібен, – командувач ВМС відповів на заяви Путіна про конфлікт на Азові

      4276 Читать новость на русском
      Кораблі ВМС планово переходили через Керченську протоку і не збиралися підривати Кримський міст
      Кораблі ВМС планово переходили через Керченську протоку і не збиралися підривати Кримський міст / most.life

      Перехід кораблів Військово-морських сил через Керченську протоку, під час якого Росія обстріляла їх та захопила в полон українських моряків, був спланованим Україною для виконання рішення Ради національної безпеки про нарощування корабельно-катерного угруповання.

      Українські кораблі відповідно до плану здійснювали перехід із пункту базування "Одеса" в пункти базування "Бердянськ" і "Маріуполь", підкреслив командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко в інтерв'ю "Крим.Реалії".

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      Те, що там якісь чутки поширює президент Російської Федерації (Володимир Путін, – 24 канал), що вони "йшли підривати міст", – та кому цей ваш міст (Кримський, – 24 канал) потрібен?! Навіть за наявності того озброєння на катерах. Та це абсурд – йти якимсь камікадзе підривати той міст. Він і так завалиться через декілька років, тому що спроектований невірно й стоїть на зламі тектонічних плит,
      – наголосив адмірал.

      Воронченко зауважив, що той факт, що на борту українських катерів були курсанти військового інституту на стажуванні, ще раз підтверджує, що вони здійснювали мирний перехід в Азовське море.

      Що сказав Путін про захоплення українських кораблів та моряків у полон? Президент РФ Володимир Путін заявив, що російські прикордонники змушені були зупинити українські судна, бо вони нібито порушили територіальні води Росії. 

      "Наші прикордонники почали їх витісняти тільки тому, що вони пішли в Керч. Хоча при цьому багато разів публічно говорили про те, що міст збираються підірвати. А що прикордонникам було робити? На вимоги зупинитися не підкоряються, почали тікати в нейтральні води", – сказав Путін.

      Що насправді сталося в Азовському морі? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Вони переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      У Росії заявляють, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Чому українська сторона не відреагувала на агресію РФ на Азові? Росія вже давно намагається загарбати території України. В Азовському морі Москва пішла на провокацію – обстріляла українські кораблі і очікувала вогонь у відповідь. Проте, моряки Військово-морських сил ЗСУ не повелися на неї та не дозволили Кремлю розпочати повномасштабний наступ на Україну.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Водний транспорт Збройні сили України Володимир Путін Кримський міст Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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