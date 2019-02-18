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      США и ЕС могут пугать Россию санкциями с определенной целью, – эксперт

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      США и ЕС могут ввести новые санкции против России
      США и ЕС могут ввести новые санкции против России / Фото из открытых источников

      Заявления США и ЕС о введении санкций против России из-за ситуации в Азове – страшилка. Введение санкций возможно. Но в вопросе Керченского пролива надо исходить из другого.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      По словам эксперта, надо понимать, какие это будут санкции. Скорее, речь идет о персональных, а не экономических санкциях. В частности, против конкретных лиц и юридических субъектов, причастных к нарушениям правил судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

      Заявления Запада о новых санкциях в связи с ситуацией в Керченском проливе могут быть предупреждением. То есть, если и дальше будут нарушения со стороны России в Керченском проливе, тогда США и ЕС введут ограничения для российского судоходства. Дополнительные проверки российских судов, например. Таким образом могут пугать Россию,
      – считает Владимир Фесенко.

      По убеждению политолога, надо исходить не из того, что будут новые санкции против России. Потому что, очевидно, они будут такими, чтобы не создавать нового кризиса между Западом и Россией. Введение санкций Запад может использовать в переговорном процессе по Донбассу и Азову. Но после президентских выборов в Украине.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт Мариуполя.

      Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу. После атаки украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинскимх судам. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая. А их адвокаты прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не ранее, чем через год.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

      Как сообщает The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Конфликт в Азовском море Новости США Санкции Евросоюз
      Источник: 24 канал
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