09:08
24 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Високоградусне православ'я РФ. Комп'ютерна гра від українців лякає Росію
      Вєсті Кремля
      19:31, 23 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка
      Вєсті.UA
      18:13, 23 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Санкції вплинули на всі сфери економіки Росії, – експерт

      601 Читать новость на русском
      Наскільки болючими для Росії стали санкції?
      Наскільки болючими для Росії стали санкції? / Фото з відкритих джерел

      Санкції проти Росії не настільки потужні, як того б хотілося. Але мають серйозний ефект у середній і довготерміновій перспективі.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Читайте також: Які країни завдають найбільших збитків Росії: дані міністерства економічного розвитку РФ

      З 2014 року з Росії втекло десь понад 350 мільярдів доларів капіталу. Іноземні компанії побоюються американських санкцій, тому притік інвестицій постійно скорочується. Росія відстала технологічно. Обмеження не дозволяють виконати критичні речі в сфері оборони і космосу. Відмова України співпрацювати в оборонно-промисловому комплексі зірвала побудову малих ракетних кораблів,
      – зазначає Олександр Хара.

      Читайте також: Це буде спільне рішення європейців і американців, – Чалий анонсував нові санкції проти Росії

      За словами дипломата, санкції відкинули Росію на десяток років назад. КБ Яковлєва щонайменше на рік переносять запуск нового літака МС-21. Там потрібні японські і європейські компоненти. Санкції не дозволяють Росії модернізувати збройні сили і розробляти нові газові і нафтові родовища, оскільки немає власних технологій.

      Запозичення для Росії на Заході стають ще дорожчими. Певні російські банки і так не мають доступу до європейського і американського фінансових ринків. Це дусить Росію. І навіть якщо санкції скасують, Росії треба буде багато часу для повернення до попередніх показників,
      – підкреслив Олександр Хара.

      Які санкції останнім часом запровадили проти Росії? Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Європейський Союз ухвалив рішення продовжити дію санкцій щодо Росії через агресію проти України до вересня 2019 року. Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців.

      blog_ava
      Гороскоп на 24 лютого для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      519
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Санкції Конфлікт в Азовському морі Євросоюз
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Посилення боїв на Донбасі: Росія готується до наступу
      сьогодні , 09:01 Посилення боїв на Донбасі: Росія готується до наступу
      Олексій Чибісов 114
      Головні новини 23 лютого: смерть туристів у Карпатах і вибух автобуса на Донбасі
      23 лютого , 22:03 Головні новини 23 лютого: смерть туристів у Карпатах і вибух автобуса на Донбасі
      1922
      Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ
      23 лютого , 22:01 Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ
      Наталя Ромашова 14286
      Якщо п'ять хвилин бою протримаєтеся, ви герої: історія українського бійця про події на передовій
      23 лютого , 20:30 Якщо п'ять хвилин бою протримаєтеся, ви герої: історія українського бійця про події на передовій
      Віталій Дейнега 1735
      Письмо из Луганска: трудно поверить, что война когда-то закончится
      23 лютого , 20:20 Письмо из Луганска: трудно поверить, что война когда-то закончится
      Ольга Черненко 1989
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук