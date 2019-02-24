Санкції вплинули на всі сфери економіки Росії, – експерт

Санкції проти Росії не настільки потужні, як того б хотілося. Але мають серйозний ефект у середній і довготерміновій перспективі.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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З 2014 року з Росії втекло десь понад 350 мільярдів доларів капіталу. Іноземні компанії побоюються американських санкцій, тому притік інвестицій постійно скорочується. Росія відстала технологічно. Обмеження не дозволяють виконати критичні речі в сфері оборони і космосу. Відмова України співпрацювати в оборонно-промисловому комплексі зірвала побудову малих ракетних кораблів,

– зазначає Олександр Хара.

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За словами дипломата, санкції відкинули Росію на десяток років назад. КБ Яковлєва щонайменше на рік переносять запуск нового літака МС-21. Там потрібні японські і європейські компоненти. Санкції не дозволяють Росії модернізувати збройні сили і розробляти нові газові і нафтові родовища, оскільки немає власних технологій.

Запозичення для Росії на Заході стають ще дорожчими. Певні російські банки і так не мають доступу до європейського і американського фінансових ринків. Це дусить Росію. І навіть якщо санкції скасують, Росії треба буде багато часу для повернення до попередніх показників,

– підкреслив Олександр Хара.

Які санкції останнім часом запровадили проти Росії? Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Європейський Союз ухвалив рішення продовжити дію санкцій щодо Росії через агресію проти України до вересня 2019 року. Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців.