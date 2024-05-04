Корреспондентка 24 Канала из Харькова сделала фото и видео с места происшествия. Они действительно страшные, ведь здания полностью охвачены огнем. В ГСЧС уточнили, что площадь пожара составила около 4 тысяч квадратных метров. Известно, что пострадали шесть человек.

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Страшный пожар в Харькове

Мы были на кухне, когда как бахнуло. Думала, что у кого-то взорвался газовый баллон. Окна были приоткрыты на проветривание, поэтому все было хорошо слышно. Я даже не успела испугаться. Мы сами из Каменки, из-под Изюма, только три дня, как приехали. Думали, что здесь спокойнее,

– рассказала корреспондентке 24 Канала местная жительница.

Пожар в Индустриальном районе Харькова 4 мая: смотрите видео

По фото становится понятно, что здание полностью охвачено огнем.

В Харькове горит здание после обстрела 4 мая 2024 года / Фото 24 Канала

Собственно, сооружение выгорело дотла.

От здания в Харькове почти ничего не осталось / Фото 24 Канала

Дым, который поднялся от возгорания, выглядит жутко. Он заметен издалека и буквально клубится.

Дым от пожара в Харькове / Фото 24 Канала

Какая ситуация в Харькове сейчас

Около девяти вечера в ГСЧС сообщили, что до сих пор продолжается ликвидация последствий вражеских ударов. Привлечены 19 единиц пожарно-спасательной техники и более ста спасателей. Эти цифры дают представление о масштабах пожара.

Суспильное привело данные, что спасатели пытаются потушить огонь на предприятии почти три часа. С территории предприятия пламя перекинулось на частный двор рядом, где полностью выгорела баня. К счастью, нет угрозы того, что огонь распространится дальше.

Удар по Харькову – военное преступление

В Харьковской областной прокуратуре рассказали о последствиях обстрела Индустриального района города.

Там сообщили, что Россия нанесла удар по гражданскому предприятию, которое производит продукты питания. К сожалению, были травмированы сотрудники предприятия, которые были на работе. Также повреждены производственные помещения.

Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела. Прокуроры и следователи полиции фиксируют военное преступление, начато уголовное производство. Тип вооружения, которое оккупанты задействовали для обстрела, еще устанавливают. Предварительно, это ракета типа С-300 с территории Белгородской области России.