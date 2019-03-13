В ООН підтвердили, що захоплених Росією українських моряків можна вважати військовополоненими

В Організації Об'єднаних націй наголосили, що, як військовополонені, захоплені Росією біля Керченської протоки українські моряки, перебувають під захистом Женевської конвенції.

В опублікованій Управлінням верховного комісара ООН із прав людини доповіді про ситуацію в Україні за період з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року зазначено, що Росія, яка окупувала Крим, досі не надала Управлінню ООН доступу на півострів відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема щодо територіальної цілісності України.

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Представники ООН повідомили що Управління верховного комісара ООН і надалі здійснює спостереження за ситуацією з правами людини на півострові з материкової частини України.

Російська Федерація, усупереч міжнародному гуманітарному праву, яке використовують щодо держави-окупанта, продовжує застосовувати свої закони, результатом чого є тяжкі порушення прав людини, які непропорційно сильно впливають на кримських татар,

– зазначили представники ООН.

Як українські моряки потрапили в полон?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та захопила 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.