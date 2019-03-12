Не забувати своїх: родичі полонених Росією моряків виступили у штаб-квартирі ООН

До штаб-квартири ООН у Нью-Йорку приїхали родички полонених Росією українських моряків – Наталія Мокряк та Ольга Оприско. Вони виступили із закликом до світу бути у єдності з Україною та допомогти звільнити українців. Подія відбулася у понеділок, 11 березня.

Ольга Оприско, донька полоненого старшого матроса ВМС ЗСУ Андрія Оприска, візит до штаб-квартири ООН назвала ще одним шансом звернутися до світової спільноти. Про це повідомив Укрінформ.

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Звернутися Ольга хотіла для того, щоб розповісти і про особисту біду, і про "ту правду, яку, на жаль, не завжди легко донести", і про ситуацію в Україні загалом. На її думку, утримання в російському полоні українців – політична справа, а тому "єдиний наш інструмент – це світова спільнота".



Старший матрос ВМС ЗСУ Андрій Оприско

Наталія Мокряк, мати полоненого лейтенанта ВМС ЗСУ Романа Мокряка, також говорила про те, що така подія, як візит до ООН, необхідна, щоб більше людей знали про ситуацію і її сина, і всіх інших військовополонених, яких незаконно утримують у Росії та на окупованих територіях Криму й Донбасу.

Під час виступу Наталія розповіла, як боляче було їй летіти і дивитися на Україну згори та згадувати, як колись летіли так само разом з сином, який нині незаконно утримується у російській в'язниці.



Лейтенант ВМС ЗСУ Роман Мокряк

Ольга Оприско додала, що "навіть один маленький пост або репост у Facebook може стати тією останньою краплею, яка нам допоможе повернути додому наших людей". І закликала українців не забувати про полонених.

"Не забувати своїх" – це гасло, яким всі українці висловлюють солідарність. "Це гасло нині нас всіх, всіх українців", – наголосила Наталія Мокряк.

Як українські моряки потрапили в полон? 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та захопила 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

Відео інтерв'ю Ольги Оприско та Наталії Мокряк: