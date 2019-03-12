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      Не забывать своих: родственники пленных Россией моряков выступили в штаб-квартире ООН

      11 Читати новину українською
      Пленные Россией украинские моряки
      Пленные Россией украинские моряки / hromadske.ua

      В штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке приехали родственницы пленных Россией украинских моряков – Наталья Мокряк и Ольга Оприско. Они выступили с призывом к миру быть в единстве с Украиной и помочь освободить украинцев. Событие состоялось в понедельник, 11 марта.

      Ольга Оприско, дочь пленного старшего матроса ВМС ВСУ Андрея Оприско, визит в штаб-квартиру ООН назвала еще одним шансом обратиться к мировому сообществу. Об этом сообщил Укринформ.

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      Обратиться Ольга хотела для того, чтобы рассказать и о личной беде, и о "той правде, которую, к сожалению, не всегда легко донести", и о ситуации в Украине в целом. По ее мнению, содержание в российском плену украинцев – политическое дело, а потому "единственный наш инструмент – это мировое сообщество".

      Оприско
      Старший матрос ВМС ВСУ Андрей Оприско

      Наталья Мокряк, мать пленного лейтенанта ВМС ВСУ Романа Мокряка, также говорила о том, что такое событие, как визит в ООН, необходимо, чтобы больше людей знали о ситуации и ее сыне, и всех других военнопленных, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

      Во время выступления Наталья рассказала, как больно было ей лететь и смотреть на Украину сверху и вспоминать, когда летели так же вместе с сыном, который сейчас незаконно удерживается в российской тюрьме.

      Мокряк
      Лейтенант ВМС ВСУ Роман Мокряк

      Ольга Оприско добавила, что "даже один маленький пост или репост в Facebook может стать той последней каплей, которая нам поможет вернуть домой наших людей". И призвала украинцев не забывать о пленных.

      "Не забывать своих" – это лозунг, которым все украинцы выражают солидарность. "Это лозунг сейчас нас всех, всех украинцев", – подчеркнула Наталья Мокряк.

      Как украинские моряки попали в плен? 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и захватила 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Видео интервью Ольги Оприско и Натальи Мокряк:

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море ООН Украина – Россия Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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