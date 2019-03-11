Новая провокация на Азове: корабль РФ сблизился с украинским буксиром – видео

Во время выхода украинского морского буксира "Корец" в Азовское море военные обнаружили надводные корабли России.

Пресс-служба Операции объединенных сил сообщила, что украинский буксир выходил в море для отработки задач по боевой подготовке. Во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль военные обнаружили корабль ФСБ РФ "Краснодарец".

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Во время рейса корабль ФСБ сблизился с буксиром на полторы мили, лег на параллельные курсы и продолжил следование курсу "Корца".

Приблизившись к нашему буксиру по левому борту на расстояние около трех морских миль, российский корабль дал полный ход и быстро увеличил расстояние, после чего взял "Корец" на сопровождение. В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии где-то впереди,

– пояснили в ООС.

В штабе также отметили, что выход в море и выполнение мероприятий боевой подготовки буксиром "Корец" прикрывались дивизионом артиллерии, на боевом дежурстве находились вертолеты армейской авиации и самолеты истребительной и штурмовой авиации.

Как РФ проявляет агрессию в Азовском море?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.