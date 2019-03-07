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      Почему Россия не откажется от агрессии в Азовском море?

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      Блокада Азовского моря – сильный инструмент давления на Украину
      Блокада Азовского моря – сильный инструмент давления на Украину / Фото из открытых источников

      Вашингтон предоставит новое летальное вооружение для сдерживания России в Азове. Но Россия не откажется от такого важного рычага в войне с Украиной, как угроза с моря.

      Такое мнение 24 канала высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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      Какое именно летальное оружие и когда предоставят США Украине - сложно сказать. У США есть бюджетный процесс. Не бывает так, что сегодня приняли решение, а через месяц уже предоставили оружие. Речь идет о периоде в год или больше,
      – считает Александр Хара.

      Кроме того, отмечает дипломат, какое именно будет оружие, зависит от того, в чем Украина нуждается. В 2018 году презентована стратегия поэтапного развития флота Украины до 2035 года, где была представлена концепция москитного флота. Сначала надо лишить врага возможности высадить десант на наш берег в Азовском и Черном морях. А уж после этого бросать вызов России в Азовском и Черном морях. Исходя из этой стратегии, нам нужно оружие и оборудование, чтобы мы могли видеть все море, контролировали ситуацию, а потом наращивать технику и вооружение.

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      В то же время Хара подчеркивает: стратегия России – постоянно втягивать всех в диалог, чтобы не решать главную проблему. А европейцы всегда готовы к диалогу, поскольку не хотят воевать. Хотя есть четкая зависимость – при присутствии кораблей стран-членов НАТО в Черном море близ Керченского пролива наглость россиян уменьшается. Как только в ЕС начинают говорить о возможности введения санкций, время задержки наших кораблей Россией уменьшается. Скажут что-то по этому поводу Меркель или Макрон – в России реагируют и уменьшают давление на нас.

      Россия уже имеет инструмент давления – блокада в Азове. Поэтому Кремль не откажется от инструмента, когда без ведения военных действий можно наносить вред, сравнимый с ракетными или бомбовыми ударами. Россия это будет продолжать, а чтобы не раздражать европейцев, говорить, что готова к диалогу. Пока идет война, Россия будет открывать только новые фронты,
      – убежден Александр Хара.

      Как РФ проявляет агрессию в Азовском море?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

      24 января ПАСЕ приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что США готовы рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительного вооружения, необходимого для сдерживания агрессии российского флота и преодоления кризиса в Керченском проливе.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Конфликт в Азовском море Санкции НАТО
      Источник: 24 канал
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