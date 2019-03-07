07:17
7 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як виглядає щастя для росіян. Пиня проти наукового прогресу
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 березня
      Вєсті.UA: Невловимий Труханов. Лайфхак як не помітити 84 кілограмів героїну
      Вєсті.UA
      19:49, 6 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, 6 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Чому Росія не відмовиться від агресії в Азовському морі?

      488 Читать новость на русском
      Блокада Азовського моря – сильний інструмент тиску на Україну
      Блокада Азовського моря – сильний інструмент тиску на Україну / Фото з відкритих джерел

      Вашингтон надасть нове летальне озброєння для стримування Росії в Азові. Але Росія не відмовиться від такого важливого важеля у війні з Україною, як загроза з моря.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Читайте також: НАТО розширить військову присутність США в Чорному морі, незважаючи на бажання Росії

      Яку саме летальну зброю і коли нададуть США Україні – складно сказати. В США є бюджетний процес. Не буває так, що сьогодні прийняли рішення, а через місяць уже надали зброю. Йдеться про період у рік або й більше,
      – вважає Олександр Хара.

      Крім того, зауважує дипломат, яка саме буде зброя, залежить від того, що Україна потребує. В 2018 році презентована стратегія поетапного розвитку флоту України до 2035 року, де була представлена концепція москітного флоту. Спочатку треба позбавити ворога можливості висадити десант на наш берег в Азовському і Чорному морях. А вже після цього кидати виклик Росії в Азовському і Чорному морях. Виходячи з цієї стратегії, нам потрібна зброя і обладнання, щоб ми могли бачити все море, контролювали ситуацію, а потім нарощувати техніку і озброєння.

      Читайте також: США на рік продовжили санкції проти Росії через її агресію в Україні

      Водночас Хара наголошує: стратегія Росії – постійно втягувати всіх у діалог, щоб не вирішувати головну проблему. А європейці завжди готові до діалогу, оскільки не хочуть воювати. Хоча є чітка залежність – за присутності кораблів країн-членів НАТО в Чорному морі поблизу Керченської протоки нахабність росіян зменшується. Як тільки в ЄС починають казати про можливість запровадження санкцій, час затримки наших кораблів Росією зменшується. Скажуть щось з цього приводу Меркель або Макрон – в Росії реагують і зменшують тиск на нас.

      Росія вже має інструмент тиску – блокада в Азові. Тому Кремль не відмовиться від інструменту, коли без ведення військових дій можна наносити шкоду, співставну з ракетними чи бомбовими ударами. Росія це продовжуватиме, а щоб не дратувати європейців, говоритиме, що готова до діалогу. Поки йде війна, Росія відкриватиме лише нові фронти,
      – переконаний Олександр Хара.

      Як РФ проявляє агресію в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня ПАРЄ прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії. Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті заявив, що США готові розглянути можливість надання Україні додаткового озброєння, необхідного для стримування агресії російського флоту і подолання кризи в Керченській протоці.

      blog_ava
      У Франції під час операції зі збільшення пеніса помер відомий мільярдер
      сьогодні
      6804
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Конфлікт в Азовському морі НАТО Санкції
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя
      сьогодні , 00:45 Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя
      Іван Яковина 1141
      "Укроборонпром" мертвий, або Як оцінити реформи від Порошенка за місяць до виборів
      6 березня , 22:01 "Укроборонпром" мертвий, або Як оцінити реформи від Порошенка за місяць до виборів
      Артем Овдієнко 1077
      Головні новини 6 березня: термінове засідання РНБО та ймовірне вторгнення Росії
      6 березня , 22:00 Головні новини 6 березня: термінове засідання РНБО та ймовірне вторгнення Росії
      5260
      Найкращі смартфони лютого – рейтинг Техно 24
      6 березня , 21:03 Найкращі смартфони лютого – рейтинг Техно 24
      845
      Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      6 березня , 17:03 Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      Юрій Бутусов 205
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук