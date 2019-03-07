Чому Росія не відмовиться від агресії в Азовському морі?

Вашингтон надасть нове летальне озброєння для стримування Росії в Азові. Але Росія не відмовиться від такого важливого важеля у війні з Україною, як загроза з моря.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Яку саме летальну зброю і коли нададуть США Україні – складно сказати. В США є бюджетний процес. Не буває так, що сьогодні прийняли рішення, а через місяць уже надали зброю. Йдеться про період у рік або й більше,

– вважає Олександр Хара.

Крім того, зауважує дипломат, яка саме буде зброя, залежить від того, що Україна потребує. В 2018 році презентована стратегія поетапного розвитку флоту України до 2035 року, де була представлена концепція москітного флоту. Спочатку треба позбавити ворога можливості висадити десант на наш берег в Азовському і Чорному морях. А вже після цього кидати виклик Росії в Азовському і Чорному морях. Виходячи з цієї стратегії, нам потрібна зброя і обладнання, щоб ми могли бачити все море, контролювали ситуацію, а потім нарощувати техніку і озброєння.

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Водночас Хара наголошує: стратегія Росії – постійно втягувати всіх у діалог, щоб не вирішувати головну проблему. А європейці завжди готові до діалогу, оскільки не хочуть воювати. Хоча є чітка залежність – за присутності кораблів країн-членів НАТО в Чорному морі поблизу Керченської протоки нахабність росіян зменшується. Як тільки в ЄС починають казати про можливість запровадження санкцій, час затримки наших кораблів Росією зменшується. Скажуть щось з цього приводу Меркель або Макрон – в Росії реагують і зменшують тиск на нас.

Росія вже має інструмент тиску – блокада в Азові. Тому Кремль не відмовиться від інструменту, коли без ведення військових дій можна наносити шкоду, співставну з ракетними чи бомбовими ударами. Росія це продовжуватиме, а щоб не дратувати європейців, говоритиме, що готова до діалогу. Поки йде війна, Росія відкриватиме лише нові фронти,

– переконаний Олександр Хара.

Як РФ проявляє агресію в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня ПАРЄ прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії. Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті заявив, що США готові розглянути можливість надання Україні додаткового озброєння, необхідного для стримування агресії російського флоту і подолання кризи в Керченській протоці.